Día del estudiante: Kevin Yahir logra ser alumno destacado

TIJUANA, B.C.- A pesar de la falta de condiciones económicas, Kevin Yahir, de 15 años, logró convertirse en alumno destacado en la Secundaria Número 28 por cumplir con las clases virtuales.

El joven, del tercer grado, expresó que la clave de su éxito fue estudiar y esforzarse en todas las materias, especialmente en Español porque le permite expresarse sobre sí mismo mientras cumple con las actividades académicas.

“Para ser alguien en la vida y poder progresar en cada situación”, destacó Kevin Yahir, quien pertenece a una familia de escasos recursos y que ha sido una de las miles de afectadas por la pandemia del Covid-19 en cuanto a salud y empleo.

De acuerdo a las cifras de 2019-2020 de la Secretaría de Educación en Baja California, en Tijuana 93 mil 461 cursaron la educación secundaria.

Asimismo, la dependencia al inicio de la contingencia del coronavirus había informado que uno de cada 10 alumnos carece de acceso a internet. Sin embargo, para los maestros, alumnos y padres de familia el dato no es acorde a la realidad.

Kevin Yahir dijo que cuando iniciaron las clases a distancia tenía un celular, pero debía compartirlo con su hermano para que controlar los ataques de epilepsia de este. “No podía proceder a ningún trabajo”, sostuvo

La situación de Kevin Yahir también la vivieron cientos de estudiantes, quienes dividían su tiempo para utilizar el mismo aparato entre dos o más hermanos.

Esta situación originó que los maestros organizaran colectas de tablets y computadoras, entre ellas Margarita González, con quien los padres de familia se apoyaron para que sus hijos salgan adelante con las clases virtuales.

“Me siento muy orgullosa por él y doy gracias a sus maestros y especialmente a la maestra Margarita González, ella ha sido la clave para que pueda salir adelante con sus estudios porque lo motiva mucho. Estamos muy contentos”, declaró la Martha García González, mamá de Kevin Yahir.

El futuro

A punto de egresar de la secundaria, Kevin Yahir expresó querer continuar con sus estudios hasta llegar a convertirse en maestro para retribuir el apoyo que ha recibido de parte de sus profesores.

“Mi profesora Margarita me brindó la ayuda con una computadora y es con la que me estoy apoyando. Me sentí feliz al saber que voy a seguir con mi educación. Yo quisiera ser maestro para enseñar a los demás y darles apoyo como mi maestra Margarita me lo está brindando”, reiteró.