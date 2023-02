Develan escultura en honor a Juan Manuel Martínez

Tijuana, B.C.- Una escultura en honor a Juan Manuel Martínez quedará plasmada para la eternidad en el jardín de la Torre Agua Caliente donde se encuentra en el Salón de la Fama y servirá como símbolo de los Cronistas Deportivos en Tijuana.

Fue un día especial para el legendario comunicador de 85 años, 70 de ellos dedicados a contar historias deportivas. Es por ello que la ceremonia de develación se hizo el 22 de febrero, considerado en México como el Día del Cronista Deportivo.

Realmente no esperaba esto, pensaba que era un homenaje para todos, al final sí lo fue, pero me distinguieron especialmente a mí, cosa que me llena de satisfacción”, comentó el condecorado.