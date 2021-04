Detenido por asesinato del menor Brian es su tío

TIJUANA, B.C.- Las filas de dolientes fueron largas y cubrieron en sus dos extremos la calle donde se encuentra la funeraria que albergó a los restos de Brian Efrén Cortez Rodríguez, asesinado cruelmente en Rosarito y que atrajo a cientos de personas.

Su abuela, Gloria Benítez Rodríguez, también esperaba en la fila; la noche del jueves fue doblemente dolorosa para ella, pues además de la muerte de su nieto, ahora debe enfrentar la posible responsabilidad de uno de sus hijos en este hecho.

“Sólo quiero justicia”, exclamó, “lo que le hicieron a Brian fue monstruoso y sin importar que el detenido sea mi hijo, quiero que se le castigue con todo el peso de la ley”.

Comentó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron la noche del martes a la vivienda y ahí detuvieron a su hijo como posible responsable de la muerte de Brian.

No sabe qué pensar, cómo pudo pasar, es algo con lo que sencillamente no puede, aseguró.

Las muestras de solidaridad y tristeza se reflejaban en los semblantes de los asistentes, muchos de ellos que nunca conocieron al menor pero al saber la manera en qué murió y el dolor de sus padres, decidieron acompañarlos en su pena y en la demanda por justicia.

Versión oficial

Por la mañana del miércoles la Fiscalía General del Estado informó que de acuerdo a las primeras indagatorias, el asesinato de Brian Efrén, ocurrido el pasado domingo, podría haber sido perpetuado por una persona cercana a su entorno.

Hiram Sánchez Zamora, fiscal Central del Estado informó que el delito fue perpetrado a raíz de una problemática familiar con antecedentes de una situación de violencia que escaló hasta concluir con el homicidio del menor.

En rueda de prensa, el funcionario estatal informó que hay una persona detenida en relación al homicidio de Brian Efrén.

El menor fue encontrado cerca de su domicilio, mencionó, quien murió a causa de 12 heridas, de las cuales cinco fueron con armas punzocortantes, y ayer por la noche se realizó un cateo en el área.

“No encontramos algún rastro de que el niño tuviera algún tipo de intoxicación alcohólica o por un estupefaciente psicotrópico, y nos queda claro que fue privado de la vida por una persona a la que él conoce y cercana a su entorno”, reveló.

En la escena se recuperaron indicios que fueron enviados a química forense para establecer si se encuentran rasgos de la víctima, afirmó Sánchez Zamora.

Señaló que la Fiscalía encontró videos donde se aprecia el recorrido que realizó el menor, sin embargo, el lugar de los hechos es un punto ciego para las cámaras, pero se observa al presunto culpable cuando se retiró cerca de las 20:00 horas del 25 de abril.

“Se encontró en este cateo a una persona en posesión de narcóticos y fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, mientras nosotros continuamos la carpeta de investigación”, declaró.

El delito fue perpetrado a raíz de una problemática familiar, aseveró el fiscal central, con antecedentes de una violencia que escaló hasta concluir con el homicidio del menor.

En el área del crimen se encontró una piedra que fue utilizada por el agresor para causar siete heridas contusas, comentó, pero no se encontró el arma punzocortante.

Sánchez Zamora indicó que uno de los hallazgos es que Brian no estaba en el parque ubicado en frente de la casa que habitaba, con sus primos, como le había notificado a su abuela.

“Los datos que tenemos ya incorporados a la carpeta nos hacen ver que no fue así, que no fue con sus primos, que fue con otra persona, y que no fue al parque, fue a diversos puntos hasta llegar al arroyo en el que fue privado de la vida”, puntualizó.

Hasta el momento hay una carpeta de investigación para verificar si el hombre que se encuentra en calidad de detenido es el agresor de Brian, aclaró Sánchez Zamora, y hasta que la Fiscalía lo determine se dará a conocer esta información.