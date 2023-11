Destaca Marina el regreso de grandes obras para el Estado

Mexicali BC.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda presentará su Segundo Informe de Gobierno este domingo 12 de noviembre en Rosarito, en donde además de su gabinete, la acompañará el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Previo a su informe y en entrevista para Grupo Healy, la titular del Ejecutivo Estatal destacó que los principales logros durante el segundo año de su administración han sido el avance de las obras de Respira, los proyectos de infraestructura hidráulica y la atracción de nuevas inversiones.

Otros logros que resaltó, fueron el pago del adeudo histórico al magisterio, una derrama económica de 120 mil millones gracias al turismo y el combate a la inseguridad, donde asegura, la tendencia es a la baja, además de la creación del primer Centro de Justicia para la Mujer en Baja California.

Foto: Daniel Resendiz

EN VÍSPERAS DE SU SEGUNDO INFORME, SIENDO LA MÁS JOVEN, LA PRIMERA MUJER Y ADEMÁS LLEGÓ EMBARAZADA,¿CÓMO HAN SIDO ESTOS DOS AÑOS DE GOBERNAR BAJA CALIFORNIA?

he vivido toda mi vida, me formé, construí una familia, ciertamente con una hija ya casi en la pubertad y con un bebito a quien tuve ya siendo Gobernadora y con la gran responsabilidad de gobernar un estado tan productivo como es Baja California y aún así, con grandes retos en materia de infraestructura, rezagos muy grandes en materia de seguridad, sin siquiera contar con una Secretaría de Seguridad en nuestro estado, entonces fue empezar a reconstruir a Baja California en una óptica de bienestar integral para todos los ciudadanos.

Desde que supe que sería la candidata a la gubernatura de Baja California, nos pusimos a trabajar justamente en la elaboración de un plan que nos permitiera en los próximos seis años sentar las bases de un nuevo Baja California.

¿CUÁLES CONSIDERARÍA LOS PRINCIPALES LOGROS EN ESTE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO?

Mira, yo me siento muy optimista en materia de infraestructura, hace cuántos años que no se hacían grandes obras en Baja California,

“Sabemos que tenemos muchos retos y decirles que seguiremos poniendo el corazón por delante para resolver estos retos que trabajamos todos los días con esa motivación que nos brinda el cariño del pueblo de Baja California”.

décadas y en tan sólo dos años estamos emprendiendo las obras que más se requerían para mejorar la movilidad de nuestro Estado, entendiendo la movilidad como parte del desarrollo de las ciudades, por eso nos hemos concentrado mucho en proyectos de movilidad en donde además planteamos distintos ejes, no nada más la construcción de puentes y vialidades, sino también el transporte público que es parte elemental de la calidad de vida de los ciudadanos en que puedan tener un transporte público digno, también los espacios públicos y las áreas verdes, estamos trabajando en los dos parques más grandes que va a tener Baja California.

Un gran reto fue el tema del magisterio, ahorita muchos no recuerdan cómo se encontraba el magisterio porque lo hemos venido atendiendo, pero hace apenas dos años, había miles de maestros que se encontraban esperando su jubilación, sus finiquitos y nosotros en menos de dos año, vamos a poder terminar con esta situación, para el 15 de mayo del 2024 habré saldado la deuda histórica con el magisterio.

A LO LARGO DEL AÑO SE HA ANUNCIADO LA EXPANSIÓN E INVERSIONES ¿PODEMOS SABER QUÉ CIFRAS CONCRETAS TENEMOS DE INVERSIÓN Y DE EMPLEOS?

Ese es uno de los temas que también más me llena de orgullo, en Baja California nos ha permitido justamente colocarnos a nivel nacional como uno de los estados

con mayor recepción de inversión extranjera y nacional esto se traduce evidentemente en más y mejores empleos bien remunerados

En Baja California tenemos muchos años haciendo “nearshoring”, tenemos experiencia en ello y además tenemos mucho talento, estamos haciendo coordinándonos con las universidades, hoy en día la UABC tiene justamente una ingeniería en semiconductores en donde estamos capacitando a nuestra gente, estamos buscando que nuestros jóvenes desde edades tempranas antes de ingresar a la universidad poderles fomentar esta vocación hacia distintas ingenierías porque tenemos una actividad muy vocacional en nuestro estado y hay empleo suficiente para justamente este tipo de actividades.

Hemos venido generando una política transparente honesta, que ha permitido la confianza en invertir en Baja California, tenemos cifras de más de 3 mil 900 millones de dólares de inversión extranjera directa entre 2022 y 2023.

EN CUANTO A LAS INVERSIONES, LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTINÚA SIENDO TEMA, ¿HA SIDO ESTO UN INHIBIDOR O CÓMO HAN RESUELTO ESE RETO PARA SER UN ESTADO ATRACTIVO?

Fíjate, que no ha sido un inhibidor, incluso lo dijo hace una semana la Secretaría de Economía en un evento que tuvo en Baja California, la propia secretaria Raquel Buenrostro, en donde hablaban sobre cómo se está brindando a las empresas que buscan invertir en Baja California esta certeza de aquel mito de que no teníamos energía en Baja California, tenemos energía.

Se está trabajando además en la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco Sonora , que como ustedes saben el 80% de la energía de esa planta va a ser para Baja California además del trabajo que se ha venido haciendo por la Comisión Federal de Electricidad.

No es un tema de desabasto de energía por eso las empresas siguen confiando en Baja California porque tienen la certeza de que en Baja California se cuenta con la energía suficiente para sus inversiones.

LAS OBRAS DE RESPIRA, HAN SIDO UNO DE SUS GRANDES PROYECTOS QUE HA DESTACADO EN SU GOBIERNO, ¿CÓMO VA EL AVANCE DE LAS OBRAS HASTA LA FECHA?

Vamos bien, vamos muy avanzados, hay que recordar que nosotros llegamos sin recursos, entonces se elaboró esta estrategia financiera que hicimos en el Gobierno del Estado para poder hacer esta inversión en obra pública, decirte que no podemos hacer todas las obras en un solo momento y no es por falta de recursos es porque estaríamos colapsando la movilidad de las ciudades.

Tanto para Tijuana, Ensenada como Mexicali son alrededor de 7 obras de alto impacto en las que se están proyectando dentro del programa Respira, además de que en el resto de los municipios hay otro tipo de obras, que también se están contemplando en este programa de movilidad y pues me siento muy optimista porque ya se han terminado algunas de ellas y otras están en ejecución, vamos cumpliendo con los plazos.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA INVERSIÓN HOY EN DÍA DE LAS OBRAS DE RESPIRA?

Son alrededor de 4 mil millones de pesos, lo que se está contemplando.

ESTOS TRABAJOS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, ¿CÓMO HA BENEFICIADO AL ESTADO EN EL SECTOR TURÍSTICO?

Bueno, la parte turística es otro de los temas que nos llena también de orgullo, nosotros cuando llegamos al Estado, recordarán que la Secretaría de Turismo era Subsecretaría, le dimos ese valor que tiene el turismo para Baja California.

Empezamos a trabajar en un plan turístico, hoy en Baja California tenemos 14 nuevas rutas, somos uno de los estados con más conectividad a nivel nacional, el Aeropuerto de Tijuana es el segundo con más rutas aéreas después de Ciudad de México y en ese sentido es que vamos a seguir trabajando para que el turismo siga llegando.

Más de 120 mil millones de pesos, lo que recibimos de derrama económica, gracias al turismo, tuvimos más de 28 millones de visitantes en el último año.

JUSTAMENTE, HABLANDO EN EL TEMA DE TURISMO, ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN LAS CRÍTICAS QUE HA RECIBIDO POR LOS VIAJES QUE REALIZA EN BUSCA DE INVERSIÓN O DE PROMOCIÓN AL ESTADO?.

Mira, un gobernador tiene que salir a promocionar su Estado, un gobernador tenemos que, siempre hablar de lo bueno que ocurre en Baja California para que sigan pasando cosas buenas en nuestro estado, entonces yo he sido muy responsable con eso, las giras que hemos hecho de promoción económica no han sido tantas, la verdad es que si hacemos un comparativo, quiero que sepan que han sido pocas las giras en relación a otros estados.

Lo que buscamos en esas giras es ser muy concisos en lo que estamos buscando, estamos buscando inversión, estamos buscando generación de empleos y estamos buscando promocionar a Baja California.

Pueden ser malinterpretadas, pero los resultados aquí están, tenemos una inversión extranjera histórica en nuestro estado, una generación importante de nuevos empleos bien remunerados tenemos una derrama económica de 120 mil millones de pesos gracias al turismo.

ENTRANDO AL TEMA DE SEGURIDAD, ¿CUÁL SERÍA SU DIAGNÓSTICO ACTUAL, CUÁLES SON LOS RETOS Y CUÁNDO SE VAN A VER MEJORES RESULTADOS?

El tema de seguridad sin duda es el punto número uno en la agenda de cualquier gobernante, siempre es lo primero que hacemos, las mesas de seguridad las tenemos todos los días en la cual revisamos los resultados y sin duda, hay grandes retos en este tema, el gobierno anterior eliminó las actividades de seguridad entonces no se asumió una responsabilidad por parte del Ejecutivo Estatal en materia de seguridad.

Empezamos con una estrategia en coordinación con el Gobierno Federal, con una Secretaría de Seguridad Ciudadana homologada justamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y empezamos a trabajar en conjunto.

Tenemos una disminución importante en materia de inseguridad, de delitos, sin embargo, no me siento satisfecha, tenemos que seguir trabajando en esta parte, recibí el municipio de Tijuana en la primera posición a nivel nacional de mayor violencia y no me siento satisfecha de que hoy en día este en el quinto lugar.

Todos los municipios del estado estaban en la lista de los 50 municipios más violentos de nuestro país y hoy en día hay una disminución muy considerable en tan solo dos años.

ESPECÍFICAMENTE PARA EL VALLE DE MEXICALI, ¿QUÉ ESTRATEGIA TIENEN PARA RECUPERAR LA SEGURIDAD EN LA ZONA Y SOBRE TODO POR LA DISPUTA QUE HAY ENTRE CARTELES?

Estamos reforzando mucho la frontera, y la vigilancia en todo el Valle de Mexicali en conjunto con el municipio, ciertamente hay retos en esta zona de Baja California pero los resultados en cierto punto nos generan optimismo en el sentido de que hemos logrado una reducción considerable a la baja, pero asumiendo que pues no son los resultados que esperamos.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder graduar a 150 policías cada año de los 800 que yo recibí pues lograr al final de mi sexenio el doble de policías.

EN CUESTIÓN DE LA MOVILIDAD TAMBIÉN, OTRO RETO PRINCIPALMENTE PARA TIJUANA, ¿QUÉ ES LO QUE SE HA HECHO Y QUE LO QUE SIGUE PARA MEJORAR EL TEMA DE LA MOVILIDAD?

Como te comentaba, son siete obras las que estamos realizando del programa Respira para Tijuana que van a cambiar la movilidad de la ciudad, además del viaducto elevado que va a permitir que los ciudadanos ya no pasen por todo el centro de Tijuana para ir hacia Playas, además tenemos el proyecto del bulevar Agua Caliente.

Estamos impulsando una nueva política en materia de movilidad en la cual ponemos en el centro a los usuarios del transporte público y viendo que la movilidad no como un tema político como se veía antes.

Lo estamos viendo como un tema ambiental pero también en el cual buscamos que el ciudadano pueda elegir entre dejar su vehículo en casa y tomar el transporte público porque tenemos el transporte público en más calidad, más eficiente y más económico.

SE HAN VIVIDO CORTES DE AGUA QUE ANTES NO ERAN TAN FRECUENTES, ¿A QUÉ SE DEBE ESTO Y QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO?

Fíjate que si, nos ha tocado atender varias fugas que se presentaron, hay que recordar que las redes son muy viejas, tienen muchos años y no se les ha dado mantenimiento. Entonces han surgido varias fugas que se han tenido que atender y para poder atender una fuga se tiene que cortar el suministro varias horas, eso es lo que ha propiciado justamente estos cortes.

Buscamos justamente el bono verde que son 3 mil millones de pesos exclusivamente para proyectos hídricos en Baja California y en ese sentido vamos a invertir en las plantas de tratamiento, vamos a invertir en las obras que requiere Baja California para evitar estos cortes de agua.

Decirles a los bajacalifornianos que las redes en Baja California tenían alrededor de 40 años sin mantenimiento de vida y que hoy en día se les está dando y que además está invirtiendo en los proyectos necesarios para el abasto de agua en Baja California.