Después de una larga lucha Camila festeja su cumple

Tijuana, B.C.- Camila tenía 11 años cuando le diagnosticaron cáncer, desde entonces no había podido festejar su cumpleaños, pero ahora celebra sus 15 primaveras con una sonrisa que ilumina su rostro y el de sus seres queridos.



“No podía tener fiestas, a veces organizaban una comida o reunión y se cancelaba porque estaban bajas mis defensas, estaba enferma de cualquier cosa o en el hospital”, recordó.

“Entonces con mis 15 estaba ansiosa de que si fueran y pues si, al fin y fue con temática de la Bella y la Bestia”, contó Camila.



Mencionó que al inicio no entendía qué sucedía, por qué le hacían muchos estudios, hasta que le dieron la lamentable noticia.

Me llevaron con muchos doctores



“En el 2017 me apareció una bolita en el cuello, no recuerdo bien en qué lado, mis papas se preocuparon y me llevaron con muchos doctores”, recordó.



Así fue como le diagnosticaron leucemia linfática aguda y por recomendación de una amiga de su mamá la llevaron a la Fundación Castro Limón.



Necesitan donadores



Camila pide de deseo de cumpleaños que haya más donadores de sangre para los menores que enfrentan la batalla contra el cáncer.



En la fundación atienden a niños y adolescentes de diferentes partes de México y el mundo; actualmente son 80 los pacientes que han vencido al cáncer y 70 más quienes aún están en tratamiento.



Cada menor necesita aproximadamente 24 donadores diferentes de sangre, situación que se dificulta porque pocas personas quieren donar voluntariamente, indicó Jenny Paniagia, directora del Centro de Investigación del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California.



Detalló que cada seis semanas en el Centro de Investigación y Banco de Sangre realizan campañas de donación de sangre.

Para donar



Los interesados pueden enviar un mensaje a través del Facebook o la página de la Fundación Castro Limón, así como llamar al número de Whatsapp +52 664 409 0098.



Para poder donar se debe tener entre 18 y 65 años, contar con buena salud, no estar enfermo al momento de donar y tomar en cuenta que para proteger a los pacientes se hacen estudios generales de sangre para detectar anemia, VIH o alguna enfermedad que te impida donar, especificó la Directora y también doctora.