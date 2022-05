Desorientados ucranianos llegan a Tijuana

Tijuana, B.C.- Desconfiadas y desorientadas es como llegan las familias de Ucrania, a quienes Estados Unidos cerró las fronteras para solicitar la protección del refugio por ser desplazadas de la guerra rusa.

El director del albergue Ágape, Alberto Rivera Colón, informó que ayer llegó una familia completa: cuatro hijos, esposa y esposo, quienes desconocían que el trámite debían realizarlo desde Europa.

“Vienen un poco confundidos, no saben qué esperar en Tijuana, no saben qué esperar en México, porque ya no está el grupo (los activistas) que antes los estaba cuidando y protegiendo”, declaró.

Su presupuesto es insuficiente

Rivera Colón mencionó que la alternativa que se le dio a la familia ucraniana es retornar a la Ciudad de México y solicitar el apoyo de las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en México.

En Tijuana permanecerán máximo tres días mientras consiguen los boletos de viaje, pues reconoció que su presupuesto es insuficiente y podría necesitar el apoyo de iglesias ucranianas y norteamericanas.

Colón comentó que las familias desean llegar a la Unión Americana y aprovechar uno de los 100 mil refugios que ofreció el presidente estadounidense Joe Biden.

Los activistas

Sin embargo, tendrá que retornar a Europa para acceder a la protección, como lo marca el programa Unidos por Ucrania, entre otros requisitos.

Con ellos es mucho más rápido el proceso, si ya pasan de los 100 mil personas refugiadas, ellos pueden aplicar al asilo político o puede ser que Estados Unidos deje entrar a más cantidad de ucranianos”, dijo el director.

Agregó que por esa situación estará en comunicación con activistas ucranianos que viven en Estados Unidos o en Ucrania para que informen a sus compatriotas las disposiciones migratorias y eviten ser extorsionados o puestos en ambientes de inseguridad.