Deslizamientos en Paseos del Vergel se dieron por saturación de humedad: Sdtua

Tijuana, B.C.- Juan Enrique Bautista Corona, secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (Sdtua) señaló que los deslizamientos en Fraccionamiento Paseos del Vergel se dieron por la saturación de humedad en la parte inferior de las casas afectadas.

"Ya tiene conocimiento la CESPT pero como se trata de zonas privadas pues lógicamente la CESPT no tiene acceso si no es algo en particular", dijo el funcionario.

Las casas fueron evacuadas, sin embargo, una parte de los ciudadanos regresó y decidió permanecer en la zona.

Ahorita actualmente esta ahí el área de geología del Colegio de Ingenieros para evaluar si las 16 viviendas engomadas en rojo es suficiente o algunas otras amarillo se tendrá que engomar en rojo", compartió.

Te puede interesar: Huracán Hilary deja volcaduras, incidentes viales y fallos eléctricos

Actualmente, se mantienen 16 casas etiquetada en rojo (alto riesgo) y la parte de enfrente que pertenece a una parte privada también se etiquetó como consecuencia de los deslizamientos, indicó Miguel Ángel Ceballos Ramírez, encargado del despacho de Protección Civil.

Las viviendas

Aclaró que se hicieron labores de convencimiento de acudir a refugios temporales pero no pueden obligar a los ciudadanos a abandonar las viviendas.

“Plaza Sendero presentó un estudio, haciéndonos una propuesta para contener el talud, a su vez lo hicimos llegar al Colegio de Ingenieros que es nuestra área que nos auxilia en casos de geología y casos estructurales delicados en el cual se realizaron algunas observaciones , están trabajando en ello para poder realizar la contención del mismo”, indicó Bautista Corona.

Existen otros deslazamientos en la ciudad que están siendo monitoreados por cámaras y los estamos viendo para ver cual es el comportamiento en cada uno de ellos por medio de los geólogos y los ingenieros.

Te puede interesar: Pasajeros sufren demora en vuelos de hasta 3 horas en Aeropuerto de Tijuana

Ceballos Ramírez agregó que antes de la tormenta tropical se realizo un sobrevuelo para realizar un comparativo para ver las afectaciones en cada caso.