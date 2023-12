Desea arzobispo de TJ consuelo para familias víctimas de la inseguridad

Tijuana BC.- Para esta Navidad y Año 2024 el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana deseó consuelo a las familias que sufren la pérdida o desaparición de sus hijos.

Francisco Moreno Barrón expuso que la inseguridad y las desapariciones forzadas son las problemáticas actuales en Baja California que están desintegrando a las familias.

Hay mucha gente que sufre la desaparición de sus seres queridos, me parece que no hay dolor más grande, por ejemplo, para una madre el no saber dónde está su hijo, si vive o si ha muerto”