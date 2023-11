Desde TJ ayuda a paisanos de Guerrero desplazados por el crimen

Tijuana BC.- Miles de familias de Guerrero desplazadas por el crimen organizado encontraron un espacio seguro en Tijuana, quienes a pesar de desconocerse entre sí la tragedia los une.

Estefanía, creó un ‘consulado’ dentro de un albergue, para ayudar a sus paisanos, pues solo los guerrerenses entienden el nivel de violencia al que son sometidos ellos y sus familiares.

Hay mucha gente que viene traumada, llorando, llegamos le damos el abrazo y le decimos que todo va a estar bien. Hubo una familia que le desaparecieron a una hija y la mamá, imagínese como estuvo, ella hubiera querido salir a las calles, buscarla por sus propios medios, levantó denuncia, pero no le permitieron, hay muchos casos que se quedan impunes”

Declaró.

Viaja con esperanza

Hace cuatro años los criminales le arrebataron la vida al padre de Estefanía, hermana y madrastra, por lo que la joven migró a Tijuana junto a su hija con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

Sin embargo, al encontrarse con sus paisanos y dar la bienvenida a los que recién llegaban, decidió ser la encargada de atenderlos porque se desconocían las afectaciones emocionales y se empeoraban su situación para solicitar el asilo humanitario a la Unión Americana.

“Algunos vienen sin actas de nacimiento, sin nada. A la migración de Estados Unidos se les hace fácil pedir las pruebas, pero no saben la corrupción bendita que tenemos allá. Uno va a demandar y ellos mismos (funcionarios) están coludidos y no permiten que uno demande, ellos mismos dicen ‘mejor vete’ y cómo vamos a grabar eso si ni siquiera sabemos cómo vamos a sacar el celular para grabar y nos puedan creer”, dijo la guerrerense.

Busca ayudar

Actualmente, desea ser enfermera y tener mayor capacidad para atender las crisis emocionales de sus paisanos a través de la Palabra de Dios, por lo que descartó el sueño americano.

“Este es mi sueño porque la verdad que me ha servido todo lo que he vivido y he visto a tanta gente que Dios ha puesto mi corazón aquí para ayudar a los demás”, expresó Estefanía.