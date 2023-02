Desayunador 'El Florido 1a' dejó de comer huevo tras incremento de precio

Tijuana BC.- Como ocurre en otros espacios, las familias del Desayunador Gratis ‘El Florido 1a’ dejaron de comer huevo debido al aumento del precio y escasez en Tijuana.

Ulises Armenta, director del lugar, expuso que desde hace dos semanas los niños, adultos y abuelitos no acompañan el desayuno con ese alimento, por lo que solo comen arroz y frijol.

Mencionó que a finales del año 2022 la cartera de huevo la compraba entre 50 y 60 pesos, pero entre enero y febrero de este año el precio pasó de 60 a 80 pesos hasta llegar a los 105 pesos.

Armenta manifestó que ese importe afectó la compra y donativos de huevo, incluso para las donantes es más fácil cooperar para comprar un kilo de carne.

A las personas que me preguntan qué es lo que necesito, les respondo que arroz, frijol y huevo. Me responden que el huevo es difícil comprarlo porque no hay en las tiendas o está muy caro”