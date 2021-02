Desarrolla tijuanense ‘startup’ de búsqueda asistida de casas

TIJUANA, B.C.- Rodrigo Sánchez-Ríos es un tijuanense que decidió emprender con una startup, lo que lo llevó a ser co-fundador de una empresa de innovación en tecnologías con una plataforma digital de búsqueda asistida de casas.

Mencionó que sus padres son originarios de Chihuahua y Guadalajara, pero cuando se casaron se mudaron a Tijuana, para abrir una empresa de su abuelo en San Diego, California.

“Crecí en Tijuana en una familia en donde se enfatizaba mucho el valor de la educación, estudié en el Instituto México, y desde muy temprana edad veía la educación como el motor para enriquecerse de herramientas para luego tener su marca en el mundo”, expresó.

Tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Boston, indicó Sanchéz-Ríos, donde conoció a personas que le cambiaron la visión de lo que podía lograr.

“Empiezo a emprender en Colombia, en el mundo inmobiliario, tecnológico y hoy en día muy orgulloso de liderar la empresa del mundo en tecnología inmobiliaria más grande de hispanoamérica”, recalcó el fundador de La Haus.

Debido a su trayectoria manifestó que llegó a creer que su emprendimiento lo iba a desarrollar en Estados Unidos o México, pero cuando visitó Colombia y tras las conversaciones con sus socios, se convenció de que iniciaría en ese país.

Informó que en septiembre de 2012 fundaron Jaguar Capital, enfocado en el sector inmobiliario en Medellín y en 2019 dieron el paso para abrir una segunda empresa, para ofrecer soluciones con tecnología.

“De esa empresa de inversión y desarrollo inmobiliario la combinamos con todo lo que estábamos viendo de tecnología de datos y lanzamos ‘La Haus’ para resolver todos los problemas de la compra y venta de vivienda”, señaló Sánchez-Ríos.

Tijuana tiene una comunidad emprendedora y con gente que trabaja para salir adelante, destacó, además de contar cercanía con San Diego.

“Se debe tener la convicción de no dejarse intimidar o no pensar que por ser uno latinoamericano, por ser uno distinto a lo que son la mayoría de los ejemplos de éxito internacional, gringos, europeos, que uno no es capaz de lograr eso o más”, recalcó.