Denuncian inseguridad en puentes peatonales de Tijuana

Tijuana, BC.- Transitar por los puentes peatonales de las distintas zonas de la ciudad puede significar un riesgo, debido a que son el escenario ideal para sufrir asaltos, afirmaron ciudadanos, quienes dijeron sentirse inseguros.

“Me toca cruzar por la mañana para tomar el taxi y me tengo que cuidar la espalda porque siempre hay alguien que se ve sospechoso”, describió Omar López Reynaga, quien trabaja en Zona Río y tiene que trasladarse desde su hogar en la colonia El Refugio.

Te puede interesar: Reparación de Fuga de agua inconclusa en Villa Floresta

Apuntó que hace un año, fue victima de un asalto a mano armada durante uno de sus traslados en el puente peatonal que conecta las colonias El Refugio y Paseos del Vergel, en ese entonces el hombre fue despojado de su celular y su cartera, además de ser herido en el estómago.

Ciudadanos sufren asaltos

“Me pegaron y luego me quitaron todo, eran dos personas y uno traía un ‘filero’, fue como a las ocho de la mañana”, señaló López Reynaga, quien trata de subir los puentes lo más rápido posible como medida de precaución.

Te puede interesar: Buscan frenar instalación de 'parquímetros'

Daniela Gastélum Meraz, de 22 años, dijo sentirse acosada múltiples veces en dichos trayectos por los puentes peatonales, mencionó que esto es recurrente en los lugares con mayor concurrencia, como en los puentes de 5 y10 y la clínica 20 del IMSS.

“Me chiflan, me gritan cosas desagradables, los mismos vendedores de los puentes luego me quieren hacer plática, yo no me siento segura pero no hay otro lugar por donde yo pueda pasar” afirmó.