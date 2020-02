Denuncian derrame de aguas residuales en Playa Pacífica

Ensenada.- Una tubería de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), se encuentra derramando agua contaminada al mar, poniendo en riesgo la salud de turistas y ensenadenses, denunció Ramiro Paredes Díaz, presidente del grupo Somos Jóvenes Transformando a Ensenada

“Estaba haciendo ejercicio en esa zona y pase por el área donde está la guarnición militar y hacia la playa hay una tubería de Cespe donde se están derramando aguas residuales que supuestamente son tratadas pero se puede ver que es agua muy sucia y una gran cantidad de basura que viene de esa misma tubería”, señaló.

El activista dijo que el derrame tiene una consistencia lodosa de color café con verde y alrededor hay envolturas, botellas de plástico, toallas sanitarias y preservativos, entre otros desechos.

“Por la ubicación geográfica del lugar yo creo que esos desechos vienen de la misma tubería porque no hay ningún acceso para los ciudadanos, no creo que la gente vaya a tirar basura ahí por la cuestión de la arena, no cualquier carro entra y caminar con bolsas de basura no sería lo más práctico”, explicó.

El joven ambientalista dijo que esos desechos van directamente al mar, específicamente a la Playa Pacífica, donde una gran cantidad de personas van a caminar e incluso se meten al mar.

“Había muchísimas personas, niños y adultos paseando a sus perros, gente que utiliza el área como zona recreativa y esa tubería es un riesgo para la salud de las personas ya que había gente adentro de la playa”, declaró.

Paredes Díaz consideró que la Cespe debe tomar cartas en el asunto de manera urgente, ya que hace recientemente ocurrió lo mismo en Playa Hermosa y permaneció cerrada durante más de un mes, además de que ya se acerca la temporada de Semana Santa y Ensenada recibirá a una gran cantidad de turistas que visitan las playas.

“Deben asumir su responsabilidad, es una problemática que tiene mucho tiempo y no ha habido ninguna solución, han pasado varias administraciones y sigue igual, no queremos que culpen a la administración anterior, hemos visto que este gobierno ha utilizado mucho ese discurso, deben tomar acciones y solucionarlo”, enfatizó.