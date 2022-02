Denuncia falta de indemnización esposa del joven fallecido en accidente de trabajo en Rosarito

Rosarito, B.C.- Han pasado más de 4 meses desde que Jair González Rosas, un joven de 20 años, perdiera la vida electrocutado, mientras realizaba tareas ajenas a su desempeño que de chofer en una empresa bloquera, misma que se ha negado a indemnizar a su familia.



Su viuda, Adilene Flores, de 17 años y madre de una menor de 2 años, explica que el accidente ocurrió el pasado 15 de octubre, pero el propietario de la empresa Star Block, con sede en Rosarito la ha traído a la “vuelta y vuelta”, sin que entregue la indemnización que por ley le corresponde.



Explica que su esposo fue contratado como chofer de montacargas, pero el día en que ocurrió el accidente que le arrebató la vida movilizaban una criba y tenía que mover cables para que no se enredaran con la maquinaria, pero él, como chofer, no tenía experiencia, ya que no era electricista.

Relató que ya habían sorteado un tramo en la colonia Huahuatay, pero de repente apareció una patrulla que los obligó a retornar y fue entonces cuando un cable de alta tensión tocó su cabeza, electrocutándolo y arrebatándole la vida.



Tras la desgracia, el propietario de la empresa dijo que se haría cargo de los pagos que le correspondían como trabajador, pero a la fecha, nada ha pasado, por lo que solicitó el apoyo de algún abogado que pueda ayudarlos de manera humanitaria, pues no tienen dinero, ya que su situación es muy precaria.

Asegura que han acudido a instancias de gobierno, pero la respuesta ha sido nula y en tal sentido, requiere de alguien que la ayude y la asesore, ya que debe ver por su pequeña hija.