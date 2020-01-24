Dejaran sin agua a 640 colonias de Tijuana desde este viernes. Aquí la lista
La Cespt anunció que desde la tarde de este viernes no habrá agua en el 54% por ciento de las colonias de la ciudad
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informa a la población que con el objetivo de realizar reparaciones puntuales y de carácter urgente, esta tarde se tomó la decisión de comenzar a disminuir el gasto de la potabilizadora el Florido que de forma paulatina permitirá vaciar el acueducto Florido – Aguaje, y realizar los trabajos pertinentes.
La celeridad para realizar estas acciones obedece a que de no hacerlo así, se ocasionaría un daño de mayor gravedad en pocas horas en la red de distribución. La fuga a reparar se encuentra ubicada en el bulevar El Refugio, del fraccionamiento Lomas Virreyes, donde de manera exponencial aumentó su flujo, además de ocasionar daños en el subsuelo de la vialidad.
Debido a lo anterior se prevé que un 54 por ciento de los usuarios del organismo, de forma gradual, presenten falta de agua a partir de la tarde y noche de este viernes, estimando de 12 a 24 horas el tiempo de reparación de la fuga por parte de personal de la CESPT, quien ya se encuentra listo para comenzar con las labores necesarias.
Se calcula que serán 640 el número de colonias que presentarán falta del suministro de agua potable, baja presión o intermitencia, tanto en la ciudad de Tijuana, como en Playas de Rosarito, que de manera continua se surten del acueducto Florido – Aguaje el cual conduce 2 mil litros por segundo.
Se prevé que una vez que concluyan los trabajos de reparación en el transcurso del sábado 25, comiencen a realizarse las acciones para llenar de nueva cuenta la red hidráulica, una labor que permitiría reestablecer el servicio durante los próximos días. Como recomendación se pide a la ciudadanía no guardar más agua de la necesaria para evitar un desabasto mayor en los domicilios.
A continuación se detallan las colonias que presentarán faltas en el suministro y se anexa mapa de afectación:
8VO HYTO ( ZI )
ALBATROS
ALBERTO BUSTAMENTE
ALEMAN
ALTAMIRA
ALTAMIRA SUR
ALTOS
ANEXA LOS LAURELES ( ZI )
ANGEL
ANGEL
ANTORCHA CAMPESINA 1
ANTORCHA PROGRESO
ARTESANAL
AZCONA
AZTECA
BRISA MARINA
CAÑADAS GRANJAS LA ESPERANZA (ZI)
CAÑON DEL MATADERO
CAÑON DEL PATO
CAÑON DEL SOL
CAÑON GUERRERO
CAÑON TAMPICO
CAÑON YUCATAN
CALLEJON PALMERAS ( ZI )
CARRETAS
CARRETAS ( ZI )
CASTILLO
CENTRO
CHIHUAHUA
CIMA
CIMAS DEL PARQUE
CIUDAD JARDIN
COLINAS DEL MEDITERRANEO
COLINAS DEL SOL
CORONA DEL MAR
CORTEZ
COSTA CORONADO RESIDENCIAL
CUEVA
CUMBRES
CUMBRES DE INETT ( ZI )
CUMBRES DEL SOL
CUSPIDE
DIVINA PROVIDENCIA
ESTE
FAUSTO GONZALEZ
FLORES MAGON
FRANCISCO VILLA
FRANCISCO ZARCO
GRAN TENOCHTITLAN
GRANJAS DEL MAR
GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA
GRANJAS LA ESPERANZA ( ZI )
GUERRERO
HABITACIONAL ESTRELLA
HACIENDA LINDA VISTA
HACIENDA SAN JUAN
HECTAREAS 5 Y 8
HEROES DE LA INDEPENDENCIA L-1 ( ZI )
HERRERA
HIDALGO
INDEPENDENCIA
IXPALIA ( ZI )
JIBARITO
JOHNSON NORTE
JOHNSON SUR
JOSE GPE. OSUNA MILLAN ( ZI )
CAÑÓN K
LA ISLA
LA PERLA DEL PACIFICO
LADERAS DEL MAR
LAURELES
LAZARO CARDENAS
LAZARO CARDENAS 3RA. MESA
LINDA VISTA
LOMA BONITA NORTE
LOMAS DE SAN ANGEL (ZI)
LOMAS DE TIJUANA
LOMAS DEL MAR
LOMAS DEL PACIFICO
LOMAS DEL PORVENIR
LOMAS ENCANTADAS
LOMAS MISION DEL SOL
MACIAS
MANUEL GUTIERREZ NAJERA
MANUEL PAREDES 1A SECC
MANUEL PAREDES 2A SECC
MANUEL PAREDES 3 SECC.
MAR VISTA
MATEO
MICHOACAN
MILENIO 2000
MILENIO 2000 HERRADURA ( ZI )
MILENIO 2000 I SECC ( ZI )
MILENIO 2000 II SECC L-2 (ZI)
MILENIO 2000 III SECC. (ZI)
MILENIO 2000 IV SECC ( ZI )
MIRADOR
MIRAMAR
MISION DEL SOL
MONTE
MONTES OLIMPICOS
MORELOS
NI¥OS HEROES
NORTE
NUEVA AURORA
NUEVO MILENIO
OASIS
OASIS
OAXACA ANGEL FERNANDEZ
OBRERA OAXACA
OSUNA MILLAN
PALMERAS
PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA
PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II
PATRIMONIAL BENITO JUAREZ
PATRIOTISMO
PEDREGAL DE SANTA JULIA
PERLA RESIDENCIAL
PLAYAS CANTINEROS
PLAYAS CORONADO
PLAYAS COSTA AZUL
PLAYAS COSTA HERMOSA
PLAYAS DE TIJUANA
PLAYAS DE TIJUANA COSTA
PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO
PLAYAS DE TIJUANA JARDINES
PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL
PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL
PLAYAS DE TIJUANA TRIANGULO DE ORO
PLAYAS SECCION CANTINEROS ( ZI )
PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA
PRIMER AYUNTAMIENTO
PROGRESO
PUENTE LA JOYA
PUESTA DEL SOL
RANCHO DURAZNO
RANCHO LA CIMA
RANCHO LAS FLORES
REAL DE LOMA BONITA
RESIDENCIAL VALLE SUR II
ROBERTO YAHUACA
ROMA
ROSALES
ROSAS
RUBI
RUIZ VALENCIA
SALVATIERRA
SALVATIERRA AMPLIACION
SAN ANTONIO
SAN BERNARDO ( ZI )
SAN SEBASTIAN ( ZI)
SANTA ROSA HERRERA
SOLER
TERRAZAS DEL SOL ( ZI )
TERRAZAS SAN BERNARDO
TODOS SANTOS (ZI)
UNION
UNION LIBRE
VILLA HERMOSA ( ZI )
VILLAMAR
VISTA AL MAR
VISTA DEL PACIFICO
VISTA ENCANTADA
XICOTENCATL LEYVA ALEMAN
XICOTENCATL LEYVA II
XICOTENCATL LEYVA MORTERA
ADOLFO LOPEZ MATEOS
AGUAJE DE LA TUNA
AGUAJE DE LA TUNA 2A SECC.
ALFONSO BALLESTEROS
AMERICA
BALLESTEROS
BOSQUE
BUROCRATA HIPODROMO
CAÑON DE LA PEDRERA
CALETTE
CATAVIÑA
CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC 10
CHAPULTEPEC 9
CHAPULTEPEC DOCTORES
CHAPULTEPEC ESTE
CHAPULTEPEC JARDINES
CHULA VISTA
COLINAS DE AGUA CALIENTE
COLINAS DEL REY
COLINAS SAN ANGEL
COTO I
CUBILLAS
CUBILLAS SUR
CUESTA
CUMBRES DE JUAREZ
CUMBRES DEL SOL
DAVILA
GAVILONDO
GUADALAJARA
GUADALAJARA FUNDADORES
GUTIERREZ OVALLE
HACIENDA AGUA CALIENTE
HACIENDA LAS PALOMAS
HACIENDA REMOSA
HERRADURA
HERRADURA NORTE
HERRADURA SUR
HIPODROMO
HIPODROMO 2
HIPODROMO 5
IGNACIO RAMIREZ
INTERNACIONAL
ISMAEL LLAMAS
JARDINES DE AGUA CALIENTE
JARDINES DE LAS CRUCES
JERONIMO
JUAREZ
JUAREZ (CACHO)
LOMAS DE AGUA CALIENTE
LOMAS DE AGUA CALIENTE 3
LOMAS DE AGUA CALIENTE 5
LOMAS DE AGUA CALIENTE 6
LOMAS DE LOS DOCTORES
LOMAS DEL RIO
LOMAS HIPODROMO
LOMAS HIPODROMO CAMINO REAL
LUIS ECHEVERRIA
MADERO
MADERO SUR
MAESTRO
MEXICO
MILITAR
MIRADOR LA MESA
MONTE SAN ANTONIO
MONTEBELLO
MONTERREY
MONTERREY LADERAS
NEIDHART
NUEVA ERA
NUEVA ESPERANZA
OASIS
OBRERA
OBRERA 2
OBRERA 3
OBRERA MIXTECOS
OLIVOS
PARAISO
PATRIMONIO FAMILIAR
PEDRERA
PLANETARIO
PLAZAS
PRIVADA CATALANA
PRO-HOGAR
PUEBLO BONITO
PUERTA DE HIERRO
PUNTA LOMA
RANCHO EL GRANDE
RANCHO GRANDE
REAL DE LA ARBOLEDA
REAL DEL MONTE
RESIDENCIAL AGUA CALIENTE
RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC
RESIDENCIAL EL PALMAR
RESIDENCIAL ESMERALDA
RESIDENCIAL LA ESPERANZA
RINCON COLONIAL
RINCONADA DE LA CACHO
RUBI
RUBI AGUADORES
RUBI CUMBRES
RUBI JARDINES
RUBI LOMAS
RUBI TERRAZAS
RUBI VALLE SUR
SANCHEZ DIAZ
SANTA CECILIA
SIERRA
SIMON BOLIVAR
SONORA
TANQUE AGUAJE DE LA TUNA ( ZI )
TEJAMEN
TEJAMEN AMPLIACION
TEPEYAC
VALLE DEL PEDREGAL
VALLE DEL RUBI SECCION LOMAS
VALLE DEL RUBI SECCION TERRAZAS
VALLE DEL SUR
VILLA COLONIAL
VILLA LOMAS
VILLEGAS
VISTA DORADA
VIVIENDA POPULAR
18 DE MARZO
18 DE MARZO (SANCHEZ TABOADA)
3 DE OCTUBRE
ABEDUL ( ZI )
ALAMEDA
ALCATRACES
ALCATRACES II
ALFA PANAMERICANO
ALFREDO AMES
AMPLIACION XOCHIMILCO
ANTONIO
ARBOLEDAS DE LA MESA
ARBOLES
ARNULFO PALOMERA ( ZI)
BAJA CALIFORNIA
BALCON LAS HUERTAS
BALCONES
BANUS RESIDENCIAL
BARCELONA RESIDENCIAL
BENTON
BONATERRA
BRISAS
CAÑADA VERDE
CAÑON CENTENARIO ( ZI )
CAÑON DEL SAINZ
CAÑON EL SALADO
CACHANILLAS
CAMINO VERDE
CAMINO VIEJO
CAMPOS
CARMEN CASTILLO
CASTRO
CASTRO GREEN
CENTENARIO II
CERRO BOLA
CHAPULTEPEC CALIFORNIA
CHIHUAHUA LA MESA
CIENEGA
COLINAS DE CALIFORNIA
COLINAS DE CORTEZ
COLINAS DE LA CANTERA
COLINAS DE LA CRUZ
COLINAS DE LA MESA
COLINAS DE LA PRESA
COMETA ( ZI )
CONSTITUCION DE 1857
CONSTITUCION DE 1917
DAVID CORTEZ PARCELA 216
DIVISION DEL NORTE
DURANGO
EMILIANO ZAPATA
EMPERADORES
ESMERALDA
ESPERANZA
FERNANDO AMILPA
FERROCARRIL
FORTIN DE LAS FLORES
FUENTES
GARCIA
GAS Y ANEXA
GENARO VAZQUEZ
GENERACION 2000
GLORIA
GRANJAS AMPARO SANCHEZ
GRANJAS BUENOS AIRES 1
GRANJAS BUENOS AIRES 2
GRUPO MEXICO
GUADALAJARA LA MESA
GUANAJUATO
HACIENDA ACUEDUCTO
HACIENDA DE CRIOLLOS
HACIENDA DEL PACIFICO
HACIENDA LAS DELICIAS
HACIENDA LOS LAURELES
HUERTAS 1
HUERTAS 2
HUERTAS 3
HUERTAS 4
HUERTAS 5
JALISCO
JARDIN DE LAS BUGAMBILIAS
JARDINES DE LA ARBOLEDA
JARDINES DE LA GLORIA
JARDINES DE LA MESA
JARDINES DE LA MISION
JOLLA ( LA GLORIA )
JOLLA ESTE
LA ESPERANZA
LA RIOJA RESIDENCIAL
LAGUNITAS
LAS PALMAS
LATINOS
LAZARO CARDENAS
LAZARO CARDENAS AMPLIACION
LEANDRO VALLE
LILAS Y NOCHE BUENA ( ZI )
LOMA BONITA ( ZI )
LOMA DORADA ( CAMPOS )
LOMAS
LOMAS DE CHAPULTEPEC CALIFORNIA
LOMAS DE LA AMISTAD
LOMAS DE LA CRUZ
LOMAS DE LA PRESA
LOMAS DE SAN MARTIN
LOMAS VERDES
LUIS
LUNA PARK
MARTINEZ DOMINGUEZ
MAURILIO MAGALLON
MERIDA
MESA
MEXICO LINDO
MI PATRIMONIO
MI RANCHITO
MONARCA
MORELOS PARQUE INDUSTRIAL
MORENO 2A SECC
MORENO 2A SECC
NARANJOS
NIÑO ARTILLERO
NIÑOS HEROES (LA MESA)
NIÑOS HEROES ESTE
NORDIKA PARQUE INDUSTRIAL
ORIZABA
PALMA
PALMA REAL
PANAMERICANO
PARCELA 51
PARCELA 65
PARCELA 77
PARCELA 90
PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO
PASEOS DEL PACIFICO
PASEOS DEL PRADO
PINO SUAREZ
PINOS DE AGUERO
PINOS DE NARES
PLAN DE IGUALA
PREDIOS URBANOS DE LA MESA
PRESA RODRIGUEZ
RAMIREZ
RAMOS
RANCHO ALEGRE
RANCHO BUENA VISTA
REFORMA
REFORMA
RESIDENCIAL ARBOLEDAS
RESIDENCIAL DE CORTEZ
RESIDENCIAL ESMERALDA ( REFORMA )
RESIDENCIAL LOS PINOS
REYES
RIO TIJUANA 3RA. ETAPA VIA PONIENTE
RUBIO
SAN LUIS
SANCHEZ TABOADA
SANCHEZ TABOADA AMPLIACION
SANCHEZ TABOADA CUAUHTEMOC
SANCHEZ TABOADA ESCULTORES ( ZI )
SANCHEZ TABOADA II
SANTA CRUZ
SANTA ELENA
SANTA FE
TECOLOTE
TECOLOTE II
TECOLOTE III SECCION
TECOLOTE-LAGUNITAS ( ZI )
TERRAZAS DE LA PRESA
TERRAZAS DEL PACIFICO
TONA
TRABAJADORES 8000
TRIUNFO
URBIVILLA DEL PRADO
URBIVILLA DEL PRADO II
URIAS
VAIM
VALLE
VALLE DORADO
VALLES
VEGAS
VENADOS
VERACRUZ
VILLA
VILLA DEL ALAMO
VILLA FLORESTA
VILLA URRUTIA
VILLA URRUTIA IV SECCION
VILLAS CAMPESTRE
VILLAS DE BAJA CALIFORNIA
VILLAS DE LA PRESA
VILLAS DEL ALCAZAR
VILLAS DEL ROBLE
VIVIENDA MAGISTERIAL 37
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO SOLIDARIDAD
YAMILLE
ZERMEÑO
SAUCILLOS
CAMPIÑA
VALLE DE LAS FLORES
PORVENIR
ALBA ROJA
SEMINARIO
PORTICOS DE LA MESA
FLORIDO 1
PORVENIR
INSURGENTES BAJA MAQ.
LIBRAMIENTO
MONTE DE LOS OLIVOS
INFONAVIT ALBA ROJA
CAMPOS
RODEO
17 DE AGOSTO
ACUEDUCTO COSTA TIJUANA
AGUSTIN
AMPLIACION AZTLAN
ANTONIO DEL MAR
AZTLAN
BAHIA CANTILES
BAJA DEL MAR
BAJA MALIBU
BENITO JUAREZ
BENITO JUAREZ AMPLIACION
BONANZA RESIDENCIAL
BRISAS DEL MAR
BUENA VISTA ( ROSARITO )
CALAFIA
CALAFIA II
CAMPESTRE LAGOS
CANTILES DORADOS
CODND.VERTICAL LAS OLAS MAT Y SOL
COLINAS DE ARAGON
COLINAS DE MAZATLAN
COLINAS DE ROSARITO
COLINAS DEL SOL ( ROSARITO )
COSTA BELLA
COSTA HERMOSA ( ROSARITO )
CROSTHWAITE
CUESTA BLANCA
CUESTECITA
CUMBRES DE ROSARITO
CUMBRES DEL MAR
CUMBRES DEL SOL (ROSARITO)
DEL SOL
DELFINES
DOS PALMAS
EL CORAL
ESCONDIDA
ESPERANZA
ESTRELLA DEL PACIFICO
GAVIOTAS
HACIENDA HERMOSA
HACIENDA LAS FLORES
HERRADURA ROSARITO
INDEPENDENCIA (ROSARITO)
JOSE MARIA MORELOS (ROSARITO)
LA CAPILLA
LA CUESTECITA ( ZI )
LA MESA DEL AGUAJITO
LAS VILLAS SANTA FE
LEY DEL SERVICIO CIVIL
LEYES DE REFORMA (ROSARITO)
LOMA BLANCA
LOMAS DE CORONADO
LOMAS DE MONTECARLO
LOMAS DE ROSARITO
LOMAS DE SAN ANTONIO
LOMAS DE SANTA FE
LOMAS DEL DESIERTO
LOMAS DEL REAL
LOS RAMOS
MADEIRA
MAR DE CATALINA
MAZATLAN (ROSARITO)
MIGUEL ( ROSARITO )
MINA
MORELOS (ROSARITO)
NUEVO ROSARITO
OLIVOS ROSARITO
PELICANOS
PLAN LIBERTADOR
PLAN LIBERTADOR AMPLIACION
PLAYA BLANCA
PLAYAS DE SANTANDER
POLIDUCTO
PORTICOS DE SAN ANTONIO
PORTICOS LA GLORIA
PRADERAS DE LA GLORIA
PREDIOS RUSTICOS DE ROSARITO
PREDIOS RUSTICOS SAN ANTONIO BUENOS
PREDIOS URBANOS DE LA COSTA
PREDIOS URBANOS DE ROSARITO
PREDIOS URBANOS SAN ANTONIO
PUNTA BANDERA
RAMOS (ROSARITO)
RANCHO ALTAMIRA
RANCHO DEL MAR
REAL DE ROSARITO
REAL DE ROSARITO II
REAL DE SAN ANTONIO
REAL DEL MAR
REAL DEL SOL
REAL MEDITERRANEO
RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR
RESIDENCIAL SAN MARINO
RESIDENCIAL SAN PEDRO
RICAMAR
ROSAMAR
ROSARIO
SAN MIGUEL
SANTA ANITA DEL MAR
SANTA LUCIA
SANTA MONICA
SUE¥OS DEL MAR
TERRANOVA
TERRAZAS DE SAN ANGEL
URBIQUINTA DEL CEDRO
URBIQUINTA VERSALLES
VALPARAISO RESIDENCIAL
VERONA RESIDENCIAL
VIÑAS DEL MAR
VILLA BONITA
VILLA PACIFICA
VILLA RESIDENCIAL SANTA FE
VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2
VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 3
VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 5
VILLAS DE COSTA RICA
VILLAS MARENA DEL PACIFICO
VILLAS SAN PEDRO (ROSARITO)
VILLAS TIJUANA
VISTA AZUL
VISTA AZUL II
VISTA BELLA
CIUDAD MISERICORDIA (HOSPITAL SIQUIATRICO)
GARDEN HOUSE
THE PARK AT MALIBU
CAMPO CASTILLO
VILLA ALEPRO
HOTEL LAS ROCAS
EL MORRO
RANCHO SANTINI
SANOVIV (HOSPITAL)
LOMAS VIRREYES
CAÑADAS DEL FLORIDO
FLORIDO PARQUE INDUSTRIAL
PASEOS DEL FLORIDO CALIFORNIA
HACIENDA CASA GRANDE
ABEDULES
SEVILLA RESIDENCIAL
PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II
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