Defraudados por escuela 'patito' exigen solución a la Secretaría de Educación de BC

Tijuana BC.- Estudiantes que denunciaron haber sido defraudados por el CEATT, a la cual señalaron como 'patito', exigieron a la Secretaría de Educación (SE) de Baja California la validación de sus certificados y constancias de preparatoria.

Por segundo día se manifestaron ante la SE, en donde mostraron pancartas en las cuales se leía 'SEP exigimos respuestas', 'Queremos nuestros documentos' y 'Gobernadora exigimos apoyo'.

Foto: Khennia Reyes

Vianney Castro, una de las afectadas, concluyó su bachillerato hace dos semanas, pero todavía no tiene el certificado.

No tengo certificado, la escuela ya desapareció y no aparece ningún responsable de dicha escuela. No responden a los teléfonos”

Censo de perjudicados

Castro comentó que las autoridades del SEE solo han pedido un censo de los perjudicados, sin comprometerse a una solución.

Foto: Sergio Ortiz

“En realidad no se comprometieron en nada, no nos dijeron nada a ciencia cierta, solo que llamemos el próximo martes para darnos información. Me preocupada demasiado, la mayoría de quienes estudiamos ahí es por que somos padres de familia, pero todos invertimos tiempo y dinero”, lamentó.