Deberá iniciar investigación en caso de discapacitado: Fernando Sánchez González

Tijuana, B.C.- Se deberá de hacer una investigación para identificar si hubo un abuso de autoridad, sobre el caso del hombre con discapacidad quien presuntamente fue despojado de sus pertenencias por parte de elementos policiales, explicó el secretario de seguridad y protección Ciudadano, José Fernando Sánchez González.

Iba saliendo de mi casa a las 11:00 horas cuando al intentar ir a la tienda un hombre me empezó agredir verbalmente con palabras altisonantes, yo intentando decirle sobre mis carencias físicas me golpeó con un objeto contundente en el brazo izquierdo”, detalló Juan Carlos Jaramillo.

Señaló que llegaron oficiales de la Policía Municipal, un elemento se le acercó y le dijo lo que sucedió, pero a pesar de los argumentos dados ambos fueron llevados a una celda de infractores ubicada en la Colonia 20 de Noviembre.

Duración en celda

“Al inspeccionar mis pertenencias, dijeron que querían constatar que no tuviera drogas o armas, luego me quitaron mi cartera de la cual tenía mil pesos y mi celular para posteriormente esposarme”, manifestó.

Declaró que a los 10 minutos de haber ingresado a la celda fue soltado su agresor mientras que el duró casi un día en ese sitio.

“Sufrí maltrato por parte de internos quienes también me quemaron el brazo con un cigarro a petición de un elemento de la policía ya que seguía esposado hasta que me liberaron”, destacó.

Jaramillo reconoce que no quiere que le vuelva a suceder esto a otra persona, que no cometan este tipo de abuso y esos elementos no deben de estar en la institución.

“Me daré a la tarea de investigar este hecho y decirle a los ciudadanos que cuando haya mala actuación de algún elemento de policía o si lo consideran de esta forma pueden presentar la denuncia en el órgano de control interno que tenemos en la secretaría o bien ante sindicatura”, recomendó Sánchez González.