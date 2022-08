Debe haber sanciones y censo de cirujanos especializados

Tijuana BC.- Las muertes de los pacientes en consultorios privados de cirugías bariátricas y estéticas debieran alertar al gobierno a imponer sanciones y realizar un censo de los cirujanos especializados.

Así lo consideró Ricardo Vega Montiel, Presidente del Baja Health Cluster, quien dijo que los doctores usurpadores son un problema para la salud de la población, gremio médico y para la economía de la región.

Es muy desafortunado. Es algo que nosotros tenemos muchos años de combatir, tratando de exponer para que mano a mano con las autoridades se pueda ponerles alguna manera un alto, que estén regulados. Así como nos regulan a nosotros, poder regular ese tipo de prácticas”

Declaró.

Servicios clandestinos

Vega Montiel dijo que los cirujanos no especializados ofrecen sus servicios en la clandestinidad, ya que no son parte de un padrón y la ley no puede dar con ellos hasta que ocurre una tragedia.

Advirtió que las cirugías en el sector médico privado representan más de 2 mil millones de dólares anuales; la mayoría de quienes la solicitan proceden de Estados Unidos.

Mientras, aconsejó a la población investigar a los galenos antes de aceptar una cirugía y en caso de que detecte alguna irregularidad denunciar ante las autoridades correspondientes.

“Esta es una buena oportunidad para seguir dando continuidad a este tipo de situaciones y no soltar la línea”, indicó el también vicepresidente del Colegio de Cirugía Plástica.