'Debe alinearse economía con calidad de vida': CCE

Tijuana, BC.- Para promover el desarrollo económico en la ciudad, es necesario que vaya acompañado de una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE).

En entrevista con GH, Carlos Jaramillo Silva reconoció que los problemas de movilidad, infraestructura e inseguridad continúan aquejando a la población, aunque agregó que buscarán incidir en estrategias para solventar esas cuestiones.

El líder empresarial afirmó que Tijuana cuenta con muchas oportunidades para prosperar, sin embargo la dinámica del municipio ha rebasado a la capacidad que esta tenía hace décadas.

“Somos una ciudad adolescente, estamos aprendiendo a vivir y sabemos que el desarrollo económico y el nivel acelerado que tenemos de crecimiento también ha comprometido la calidad de vida”, afirmó.

Jaramillo Silva puntualizó que se deben crear las condiciones que promuevan la generación de talento especializado, ya que ha sido uno de los temas que la iniciativa privada ha demandado en tiempos recientes.

“Los muchachos no saben cuál es la dinámica económica de esta ciudad, dónde está el potencial y una oportunidad que cambie su vida, intervenir en ellos a una edad temprana en su formación para que tomen buenas decisiones”, aseveró.

¿Cuáles serán los ejes en los que el CCE trabajará durante su gestión?

Nuestra visión es llevar una agenda transversal que obedezca a las prioridades de los 16 organismos que congregamos, sobre todo el impulso al desarrollo económico con calidad de vida, debemos entender que el desarrollo debe ir directamente alineada con la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Hablando de detonadores económicos, nos ocuparemos de fomentar el talento y la vinculación educativa, otro sector va encaminado a la agenda binacional.

También queremos participar en aspectos que inhiben al empresariado y a la ciudadanía en general, como los problemas de movilidad e infraestructura, y aunque no sea de nuestro agrado también está el de seguridad.

¿Qué oportunidades encontraron tras la crisis sanitaria?

Somos una ciudad y entidad resiliente, prueba de ello es que BC fue el que recuperó a mayor velocidad sus empleos a nivel nacional y todavía hoy más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de esta ciudad corresponde a la industria.

También vemos que el turismo médico y el comercio se han fortalecido y que lo he venido diciendo, junto a la industria que engloba a dispositivos médicos, aeroespaciales y electrónicos, son los tres grandes sectores de la economía.

Tijuana ha aprovechado el fenómeno de “nearshoring”, la relocalización de bases de manufactura y suministro ha dado un cimiento a la industria local ya que el 85% de inversiones son por crecimiento de empresas ya establecidas.

Los recientes problemas en infraestructura, ¿qué mensaje da al sector?

Tenemos que ver los temas de una manera muy puntual… El Cañón del Matadero a final de cuentas es una infraestructura desatendida por años, es un terraplén que nunca tuvo que haber sido una obra permanente y que a final de cuentas, lamentablemente, sufrió estragos, pero de antemano no fue diseñado para eso.

Sobre los deslaves de edificios, no se trata de las leyes y reglamentos, porque tenemos de las mejores leyes en el país, el problema es la corrupción, sobre todo, al final de cuentas hubo un responsable de obra y tiene una responsabilidad penal.

¿Qué se tiene que hacer?

Hacer responsables a los que están firmando esas obras, porque es la manera de verificar que las construcciones se hacen con los estudios y los análisis pertinentes, que el sector construcción cumpla con construcciones de calidad.

¿Existe un rezago de aportaciones por parte del Gobierno Federal?

Más que rezago, no se está gestionando o no nos las están dando, es una capacidad de gestión que tenemos que hacer para efectos de recibir mayores fondos y que le pongan la atención a Baja California como se debe.

No hay dinero que alcance y es algo por abordar, traen el discurso presupuestal a nivel estatal y local, y no me dan los números para cubrir las necesidades que se tienen, las aportaciones federales que se reciben cada vez van a la baja.

El número nos dice que por lo menos ocupamos mil 200 millones de pesos para la rehabilitación del bacheo en esta ciudad, si sumamos el presupuesto del Estado y el Municipio que se asignó solo se tiene la cobertura para no más del 35%.

Es lamentable el pronunciamiento de la Alcaldesa de asignar presupuesto municipal al Puente de El Chaparral, eso es índole federal y le va a pegar a la alcaldía, ese presupuesto hará que se deje de hacer algo porque no es dinero que sobra.

Ante la falta de talento especializado, ¿cómo va la vinculación entre IP e instituciones educativas?

Hay soluciones a corto, mediano y largo plazo, tenemos una gran oportunidad para darle un gran impulso a las carreras técnicas.

Estamos trabajando en generar una mesa que concentre a todos los líderes del sector y los vamos a estar conectando con el sector educativo, y también generar programas de orientación vocacional para que los jóvenes sepan qué está pasando en Tijuana.

Donde hemos fallado es en querer resolver las cosas a dos niveles, a nivel de una educación de cuatro años y a nivel universitario, tenemos que dignificar las carreras técnicas y crear esas prácticas para vincularlas con la industria.

Con todos los problemas que aquejan a la población ¿considera que hay corresponsabilidad de todos?

Claro, al final de cuentas hemos estado tan ocupados que descuidamos fundamentos básicos, es momento de reinventar el modelo de desarrollo económico de Tijuana para efectos que nos impulse hacía el futuro.

Si seguimos creciendo lo haremos de forma accidentada, cada vez sentimos una ciudad más ahogada, con muchos retos y eso requiere avanzar en un nuevo modelo, y esos modelos deben ser sustentables hacia el futuro y el talento nos va a sacar adelante.

Pero para que ese talento prospere debemos hacer que quieran vivir en Tijuana, competimos contra ciudades como Monterrey, Guadalajara o Querétaro, nosotros también competimos por ello.

Entonces el tema de infraestructura y desarrollo urbano no nada más tiene que ver con un tema de que la ciudad funcione, sino de tener un municipio en el que nuestros ciudadanos quieran seguir viviendo.