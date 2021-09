Cumplen con reto 30

Tijuana, B.C.-- Bomberos de Tijuana, salvavidas y voluntarios cumplieron con el Reto 30, prueba que se trató de subir y bajar 30 pisos cargando un equipo de 30 kilos.

En la actividad participaron 65 elementos, entre ellos, 3 mujeres, quienes pusieron a prueba su condición en una simulación de emergencia.

El evento se realizó en un reconocido hotel cerca del monumento de Diana Cazadora, debido a que la dirección carece de un edificio vertical que necesitan para practicar.

Uno de los participantes fue Edwin Iván, de 19 años, quien es salvavidas y voluntario de bomberos Rosarito,

“En esta prueba me sentí bien, ya que en días anteriores estuvimos practicando. Esta vez me ganó la adrenalina y me cansé en los últimos pisos. En general me sentí muy bien”, expresó.

Edwin Iván dijo que su prioridad al desarrollar la profesión es mantener la integridad de las personas y animales.