Cumplen 100 días de apoyo a Tijuana

Tijuana, BC.- La iniciativa Apoyemos a Tijuana cumplió sus primeros 100 días, en los cuales logró la construcción y operación de la Unidad Auxiliar Hospitalaria Los Zonkeys, en donde se atienden a los pacientes Covid19 que se encuentran en la última fase de su recuperación.

Andrea Jáuregui, coordinadora de Donaciones, informó que a lo largo de este periodo han logrado recabar 22 millones de pesos, de los cuales 11 millones han sido en monetario y el resto en donativos en especie.

Del total, más de 70% se ha invertido en la unidad auxiliar para equiparlo con los insumos médicos y el resto para ayudar a la Cruz Roja, Clínica 20 del IMSS y Hospital General de Tijuana.

Jáuregui comentó que esta acción se realizó con el fin de proteger al personal médico que se unió a la batalla del coronavirus, a quien a la semana se le reparten más de 2 mil 500 equipos de protección.

Al cuestionarle si los integrantes de Apoyemos a Tijuana se imaginaron las carencias de las instituciones de salud que exhibió la contingencia sanitaria, la coordinadora respondió que ha sido un desafío contrarrestarlas.

“El tema de la carencia es algo que desgraciadamente nuestra ciudad o País siempre ha vivido y el venir a contrarrestar esta situación ha sido mucho peor. Hay muchas veces que cuando no se está involucrado en una iniciativa que aporta a la ciudad no te das cuenta de la necesidad que hay y cuando te das cuenta sabes que no alcanzan los recursos para poder ayudar a todos”, declaró la coordinadora.

En sentido, reconoció en los 100 días que cumplió la iniciativa también les fue difícil ganarse la confianza de los tijuanenses y empresarios por el tema de las transparencia en el uso de los recursos, lo cual se puede consultar en la página oficial www.apoyemosatijuana.com.

La activista dijo que parte de lo recaudado también lo canalizan a otras asociaciones civiles como Tijuana Sin Hambre y albergues de la Zona Centro.

Y a casi tres meses de la pandemia del coronavirus, la cual de acuerdo a la Secretaría de Salud, Tijuana está por superar, Andrea Jáuregui dijo que la unidad hospitalaria permanecerá el tiempo que sea necesario.

“Nosotros vamos a seguir hasta que la Secretaría de Salud nos deje de necesitar, hasta que Tijuana nos deje de necesitar. Tenemos el reto de cumplir al 100% las necesidades del hospital auxiliar. No es s0lo poner las camas ni el oxígeno”, sostuvo.