Crea tijuanense colectivo We Are Women on Fire para proteger a las mujeres

Tijuana, B.C.- La tijuanense Sofía Márquez creó el colectivo virtual We Are Women on Fire, en el cual las mujeres comparten sus experiencias como sobrevivientes de violencia para evitar que otras las sufran.

Desde hace tres años el colectivo tiene alcance mundial, en el cual sus integrantes tienen el propósito de difundir información verídica para erradicar los ataques hacia las mujeres.

Márquez platicó que el grupo se convirtió en un refugio para aquellas que han perdido a sus madres en un acto de violencia o para las que fueron agredidas por sus parejas sentimentales.

Te puede interesar: Se mantiene amparo para devolución de Centro de Gobierno

Explicó que estos acontecimientos al ser expuestos ayudan a disminuir las posibilidades de que otras los sufran y al mismo tiempo evidencian la necesidad de que existan espacios como We Are Women On Fire para saber detectar las agresiones y prevenirlas.

Considero que el sistema es la barrera más grande con la que tenemos que luchar y sobre todo también con las personas que causan este tipo de violencia, pues ponen bastantes trabas que las mujeres ya no quieren denunciar ni alzar la voz”, dijo la activista de 23 años.

Mencionó que las redes sociales son un buen elemento para también difundir estrategias para proteger a las mujeres y darles una guía para que accedan a una representación legal o a un albergue, por ejemplo.

Te puede interesar: Homicidios Tijuana: Localizan cadáver envuelto en lona

Asimismo, para empoderarse y lograr que en ocasiones como el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se note la unión que existe para eliminar la violencia.