"Coyotes" aumentan 900% precios por cruzar a Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Los traficantes de personas, mejor conocidos como 'coyotes', aumentaron 900% los precios que cobran a los migrantes por cruzar de manera irregular de Tijuana a Estados Unidos, reveló el director de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark.

Detalló que antes de los 90's los coyotes tenían la tarifa de 100 dólares por ingresarlos ilegalmente por la garita de Tijuana-San Ysidro, pero en la actualidad la cifra es de mil dólares.

El también antropólogo expuso que los traficantes de personas varían sus tarifas dependiendo del tipo de migrante al que brindan sus servicios y dependiendo de la zona de muro fronterizo por la que saltarán o atravesarán.

Hay una nueva generación de 'coyotes', ya no respetan lo que fue el cobro tradicional y la forma de cobrar. Hoy los 'coyotes' ponen las tarifas de acuerdo con el grupo que tienen enfrente, ya no hay una tarifa establecida como en el pasado, yo he visto por ejemplo porque cobran mil dólares por ingresar por el puerto de Tijuana- San Ysidro", declaró el activista.