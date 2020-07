Contraen Covid 10 integrantes de una familia en Tijuana

TIJUANA, BC.- Todo inició con la visita de una prima. La mujer estaba enferma y había sido infectada por un pariente, quien desconocía que contrajo el virus del Covid-19 en la maquiladora donde trabajaba.

Así empezaron los meses más difíciles de la familia Solano García, conformada por diez integrantes: Papá, mamá, tres hijas, hermanos, todos quienes sufrieron coronavirus casi al mismo tiempo.

En este proceso murió el padre, Clemente Solano, a quien el Covid-19 le aceleró las afectaciones de una insuficiencia renal, hipertensión y dolor de próstata.

La transmisión

Su hijo, José Clemente, de 52 años, estuvo a cargo de los cuidados de su padre y a pesar de portar equipo de protección, el coronavirus también entró a su cuerpo.

Tras el deceso de su padre, por precaución se realizó la prueba y a los días fue internado de urgencias en la Clínica 20 del IMSS.

Mi oxigenación bajó al 70. Fue cuando decidí ir a Urgencias y ahí mismo decidieron que me tenían que internar. Claro que me dio miedo, pero no tenía opción, no tenía manera de cuidarme en casa, porque la tos era demasiada”, recordó José Clemente.

Sin embargo, no fue el único integrante de su familia que contrajo el virus, sino también su cuñado y sus tres hijas, quienes guardaban cama en su casa.

“Mi familia estaba en cama, aislada, con Covid-19. Mis tres hijas también estaban con Covid-19, quienes también atendían a mi esposa aquí en mi casa. Mi madre, mi hermana”, recordó.

Ante esa situación, aunada a su hospitalización, dijo que perdió comunicación con sus familiares por alrededor de dos semanas.

“La angustia de no tener información de cómo estaban, cómo iban evolucionando, la incertidumbre de que en cualquier momento iba a escuchar el nombre de mi esposa o de algunos de los familiares que lo internen o que no supieran ellos de mi evolución era lo que también me preocupaba”, dijo.

Sin reposo

Ha pasado un mes y aunque la evolución ha sido favorable para los Solano García, todavía no superan la muerte del papá, cuyas cenizas ayer fueron trasladadas a Guadalajara.

“Todavía no me he dado la oportunidad de guardar el luto, de llorar la muerte de mi padre, pero aun así es parte de la lección de esta enfermedad. La vida es una gran maestra, nos enseña bien, pero las lecciones que nos da son muy caras. Si en un momento llegan a sentir algún síntoma que indique esta enfermedad, por favor que se atiendan y pierdan ese temor: Los hospitales no matan. Mientras más tiempo dejen pasar es peor”, expresó.

José Clemente está por retomar sus actividades en el Departamento de Control de Calidad de un call center, y también para él desde hace un mes la vida cobró otro sentido: Disfruta de las comidas familiares, de respirar sin dificultad, reconocer los sabores dulces y picantes.