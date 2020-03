Continuará servicio de recolección de basura en la ciudad

El servicio de la recolección de basura en Tijuana seguirá brindándose a pesar de la pandemia del coronavirus.

El director de Servicios Públicos Municipales, Juan Enrique Bautista Corona, señaló que el personal de esta área está tomando las precauciones necesarias como el distanciamiento social.

También están utilizando gel antibacterial y usando mascarillas tapabocas, y el uso de guantes en todo momento.

La recolección de basura hasta el momento persiste, se sigue con las mismas rutas, los mismos horarios. Se está trabajando todos los días como de costumbre, con las debidas precauciones”, expresó.

En Tijuana existen alrededor de 800 empleados que se dedican a la recolección de la basura de lunes a sábado.

Mientras que en la limpieza de vialidades trabajan los siete días de la semana más de mil 300 empleados.

“Aquí en la dirección estamos tomando consideraciones en barandilla, en la aplicación de gel antibacterial, no más de diez personas acumuladas en la atención ciudadana y estamos exhortando a la ciudadanía que tomen en cuenta estas consideraciones”, manifestó.

Adelantó que ya están en la adquisición de más cubrebocas debido a que es mucho el personal que trabaja en la recolección y existe escasez del producto.

Bautista Corona aseguró que hasta la fecha los trabajadores del área no le han externado alguna preocupación o han pedido no trabajar, sin embargo, sí han descansado a los empleados de más de 60 años de edad o cambiándolos de sitio, con la finalidad de que no estén propensos a un contagio.

“Hasta ahorita todo está normal, estamos trabajando todos los días sin ningún contratiempo”, puntualizó.