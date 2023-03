Continuán suspenciones a funcionarios públicos referente a acoso sexual

Tijuana, B.C.- Son tres los funcionarios públicos suspendidos desde que comenzó la actual administración referente a acoso sexual, dijo el síndico procurador municipal, Rafael Leyva Pérez, suman un total de nueve denuncias por esta conducta.

Son 9 denuncias de acoso en lo que va de toda la gestión, no quiere decir que todas tienen los elementos suficientes o que todas terminan siendo o teniendo un responsable, puede que la persona que se defiende no incurre en alguna situación”, aclaró.

De esas nueve, son tres los servidores públicos que han sido suspendidos referente a casos de acoso sexual, entre ellos un funcionario de la Instancia Municipal de Infractores, otro del Instituto Municipal del Arte y la Cultura, y un funcionario del Ayuntamiento.

Son 619 denuncias en general contra servidores públicos las que han recibido en su gestión, aseguró Leyva Pérez, alrededor de 60 en lo va de 2023.

Estos procesos se han llevado a cabo y han sido posibles por el código de ética y por la instalación de los 39 comités de ética, que fueron establecidos a recomendación del síndico.

Investigación

Sobre el caso de la ex delegada de San Antonio de los Buenos, Marisol Edith Toscano Díaz, mencionó que la investigación continúa en integración.

“Estamos por determinar la falta, si es grave o no, son varias faltas acumuladas, sin embargo, no entran en paquete, las que no son graves, nos toca a nosotros como sindicatura llevar el procedimiento de sanción administrativa, que puede caer en una inhabilitación, y las faltas graves, las dirigirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”, indicó.

Acerca la investigación contra los corralones de vehículos en la ciudad, aseguró que se inició un proceso de revocación de las concesionarias de grúas, las cuales han llevado una audiencia con motivo de solventar las observaciones.

Son tres de ocho corralones, los que han se han adherido al proceso de revocación, espera que en las próximas seis semanas terminen de verificar los sitios restantes, dijo, esto para saber cuáles continuarán trabajando y cuántos procesos para licitación tendrán que abrir.