Continua la búsqueda de Martha Molina; organizadores del retiro no dan la cara

Tijuana, B.C.- “No sabía que era miércoles, no sabía que era 10 de mayo, me duele mucho. Ya teníamos preparado una comida familiar para celebrar, a mi mamá le encantan los mariscos y eso íbamos a hacer este día”, recordó triste Rafael Rivera. Hijo de Martha Molina, mujer desaparecida.

Rafael vive un 10 de mayo que nunca imaginó, diferente y doloroso sin saber dónde está su madre, la señora Martha Molina, quien desapareció mientras estaba en un retiro espiritual en el Cerro Coronel, que duraría desde el viernes 5 al domingo 7 de mayo, en el municipio de Rosarito, Baja California. Los responsables de dicho campamento no se han hecho responsables ni han ayudado en su búsqueda , dijo Rafael.

Se supone que en el campamento nadie se pierde, era un retiro espiritual, no era de alcohólicos anónimos, mi mamá venía a buscar el apoyo espiritual porque pasaba por depresión. El taller que iba a tomar se llama ‘heridas de la infancia’, dijo. “La señora Angelica Sánchez que es una de las encargadas no me ha dado la cara, el único acercamiento que tuvimos fue cuando me dio las cosas de mi mamá, se lavaron las manos y no supe más de ellos”, aseguró Rafael.

Van tres días de búsqueda y este miércoles 10 de mayo se convocó a una brigada, donde acudieron personal de la Fiscalía del Estado, la Comisión Nacional de personas desaparecidas, Bomberos de Tijuana, familiares y amigos de la familia y también el la Fundación Internacional Todos Somos Erick Carrillo, alrededor de 100 personas reunidas para buscar a Martha.

“El día de hoy nos sumamos a la búsqueda de la señora Martha, vamos a hacer la búsqueda en todo el cerro Coronel, donde ya también trabajan las autoridades”, expresó Eddy Carrillo, fundador de la Fundación Internacional Todos Somos Erick Carrillo. “También les pedimos a nuestros seguidores que si tienen información nos ayuden mandándola a las redes de la fundación, del colectivo y todo es anónimo”, reiteró.

“Aquí me están ayudando muchas personas, hay 11 grupos de aproximadamente ocho personas que vienen conmigo. También gracias a Dios llegaron voluntarios, solos como 100 buscando a mi madre. Aquí tiene que estar, no pudo haber desaparecido así”, agregó el hijo de Martha.

Algunos voluntarios también hicieron presencia

“Mire que los familiares convocaron en redes sociales, una de las sobrinas me pidió ayuda y yo convoque a otros compañeros que también llegaron a la búsqueda”, contó Rosendo quien iba acompañado de su perro al cual está entrenando para ser perro de búsqueda.

Luis Rivera, quien es el dueño del terreno que rentan para los supuestos retiros espirituales hizo presencia y dijo que no aprueba la manera de actuar de los directores del campamento.

“El hijo de la señora nos buscó y fue cuando comenzamos la búsqueda en grupo, me siento con la responsable de unirme a ellos porque estaba en un grupo al cual yo le rentaba para que hicieran sus ceremonias y como ser humano tenemos que buscarla, es una vida que está de por medio y estamos obligados a eso”, dijo Luis.

Por su parte Rafael aseguro que no parará de buscar a su madre, cueste lo que cueste.

“Todas las acciones que sean pertinentes las voy a buscar, todo lo que tenga que hacer, mi mamá tiene que aparecer, ella no tiene lagunas mentales, yo hago responsable a la señora Angelita Sánchez de todo lo que le ocurrió a mi mamá, porque ella es la encargada del retiro. Aún no me dan la cara, están a la defensiva. No me explico qué pasó”, expuso Rafael.

“Feliz día de las madres, disfruten a su mamá, yo no tengo la oportunidad ahora, solo espero encontrarla, feliz día”, finalizó Rafael Rivera, hijo de Martha.

Terminó el día y no hubo noticias nuevas sobre Martha. La búsqueda continuará los próximos días con la esperanza de volver a verla.