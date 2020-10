Conoce los 35 módulos en los que puede vacunarte contra la influenza

Un total de 35 módulos de aplicación de la vacuna contra la influenza operarán en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.

Estos módulos estarán instalados en los Centros de Salud de cada ciudad antes mencionada; en Tijuana serán 29 puntos, en Playas de Rosarito 2 y en Tecate 4.

La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Remedios Lozada Romero, informó que el horario de atención para la aplicación de la vacuna será de 08:00 am a 14:00 horas, de lunes a viernes.

De acuerdo con la funcionaria estatal la campaña de vacunación inició con una remesa de 62 mil dosis en grupos vulnerables, que son mujeres embarazadas, niños menores 5 años y adultos mayores, así como el personal de salud y aquellas personas con enfermedades como diabetes, VIH y tuberculosis.

Entre los síntomas de la influenza se encuentra la fiebre súbita de más de 39 grados, tos seca constante, debilidad extrema, dolor de cabeza, malestar general y puede venir acompañada de flujo nasal, dolor de garganta y diarrea.

Por lo que recomendó en caso de presentar alguna infección respiratoria, evitar saludar de beso o mano, no acudir a sitios concurridos, no comer o beber del mismo plato o vaso de otra persona, y en caso de mostrar dificultad para respirar trasladarse inmediatamente al hospital más cercano.

Por su parte, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que a comparación de otros años, en este la vacuna contra la influenza ha sido muy solicitada por la población, con el propósito de reducir los riesgos de padecer esta enfermedad y el Covid-19.

La Secretaría de Salud tiene el objetivo de aplicar 922 mil dosis antes de que finalice este mes.

"Activamente están buscando la vacuna de la influenza y eso es algo muy favorable para nuestra población. La proyección que nos mandarán son 922 mil y para poder solicitar más vacunas yo tengo que terminarme esas 922 mil", expresó.

Pérez Rico, dijo que en la época aumentan las enfermedades respiratorias, por lo que es importante que las familias acudan a los módulos de vacunación a cumplir con su esquema.

"La teoría nos dice que la temporada invernal todas las infecciones respiratorias agudas aumentan, pasa a ser nuestra primera causa de consulta, así como las enfermedades diarreicas agudas pasan a ser nuestra primera causa de consulta en verano. Definitivamente la temporada de influenza aumenta en lo que es de noviembre a marzo", puntualizó.

En Tijuana:

• Camino Verde, calle Prolongación Xicoténcatl y Calle Mexicano S/N Col. 18 de Marzo.

• Cañón del Padre, Av. Choix y San Blas # 5, Fracc. Murúa.

• Cañón del Sainz, Calle Amazcuzac # 224 Col. Emiliano Zapata.

• Cumbres, Desarrollo Urbano Cumbres II, Lote 1, Manzana 36, C. Monte Cervino colindando Monte Coropuna y Elías.

• El Niño, Calle La Niña S/N Col. El Niño.

• Francisco Villa, Calle Maclovio Herrera #51, Col. Francisco Villa.

• Flores Magón, Ley Federal del Trabajo y Obreristas S/N Col. Flores Magón.

• Ojo de Agua, Calle Emiliano Zapata S/N Esq. Calle 9 de Julio, Col. Ejido Ojo de Agua.

• Florido-Morita, C. Anémona entre Azafrán y Av. Principal, Fraccionamiento El Florido 4ta. Secc.

• Herrera, Calle Citlaltepec No. 1150 Col. Santa Rosa.

• Insurgentes, Calle Mexicanidad No.41069, Esquina Libertad, Col. Insurgentes.

• Tecolote, calle. Ojos Negros No. 8, Col. Tecolote.

• La Mesa, Calle del Canal S/N, Col. Durango, la Mesa.

• La Presa, Km.16 ½ Carretera Tijuana Tecate, Fracc. Tona.

• Lázaro Cárdenas, Calle Manuel Domínguez y Ávila Camacho #1415, Col. Lázaro Cárdenas.

• Lomas Taurinas, calle Gral. Lázaro Cárdenas No. 100. Col. Garzón Santibáñez

• Mariano Matamoros, Av. Ruta Matamoros esquina con calle Chichenitza S/N, Col. Mariano Matamoros, Ejido Matamoros.

• Mesa de Otay, C. Manuel M. Carpio y Salvador Díaz Mirón, Módulo 4 Mesa de Otay.

• Miramar, Calle María Antonieta Pons y Lucha Reyes #1791, Col. Miramar.

• 3 de Octubre, Calle Eucalipto No.1 L2 Mnz.120 Col. 3 de Octubre.

• Pedregal de Santa Julia, Calle Osa Menor S/N Col. Nueva Aurora.

• Pípila, Ave. Las Torres S/N Col. El Pípila.

• Reacomodo S. Taboada, Constructores Esq. Virgo, Reacomodo Sánchez Taboada.

• Reforma, Calle 7ma. #22, Col. Reforma.

• Rubí, Blvd. Fundadores y Libramiento Sur S/N Col. Rubí Sur.

• Sánchez Taboada, Av. Cruz del Sur #226 Col. Sánchez Taboada.

• Terrazas del Valle, Calle Santa Mª y San Rafael, Col Terrazas de Valle, 2da Sección.

• Zona centro Tijuana, Av. Constitución #1641 8ª y 9ª Zona Centro, CP. 22000

• Valle Verde, Calle del Peñón S/N, Col. Valle Verde.



En Rosarito:

• Plan Libertador, C. Benito Juárez S/N entre Loreto y Ensenada, Ejido Plan Libertador

• Primo Tapia, C. Hidalgo S/N Parte Baja Ejido Primo Tapia



En Tecate:

• Colonia Nueva Hindú, carretera Tecate – Ensenada Km 13.

• Luis Echeverría, Calle 12 y Av. Venustiano Carranza, lote 2, manzana 68.

• Rumorosa, Av. Paseo del Águila s/n, Carretera Tijuana – Mexicali km 70.

• Valle de las Palmas, Av. Benito Juárez y calle Valle de las Palmas, Manzana 23.