Conmemoran día de los desaparecidos con marcha en Tijuana

Tijuana, BC.- En conmemoración del Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, alrededor de cien personas pertenecientes a colectivos de búsqueda, salieron a las calles a manifestarse y pedir se esclarezcan los casos.

El punto de reunión fue la Glorieta Cuauhtémoc, empezaron a llegar pasadas las 10:00 horas, donde “toreando” los vehículos se abrieron paso para marchar.

Quienes viven el dolor de no encontrar a su ser querido, dicen haber perdido la fe en las autoridades, y recalcan que no dejarán de buscar hasta encontrarlos. Raúl busca a su hermano desde el año 2022.

No pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

“Mi hermano ya tiene 19 meses que se lo llevaron, fue en Playas de Rosarito el 10 de febrero de 2022. Desafortunadamente al inicio no hubo ni un solo avance por parte de la Fiscalía, ahora con los cambios que tuvimos en la Fiscalía General esperamos que no nos hagan cambios en las fiscalías regionales porque es un retroceso, es volver a iniciar todo de cero. Lo que pedimos es que no hagan sus cambios. Quiero que sepa mi hermano que no me voy a rendir, no voy a bajar la guardia, voy a seguir buscando, si alguna persona tiene información que ayude a dar con su paradero hágamelo llegar de manera anónima, lo único que quiero es a mi hermano”, comentó Raúl Cornejo.

Dolor por partida doble

Para Jorge Rangel, el dolor es doble, pues busca a su hijo y cuñado, situación con la que no logra tener un empleo estable, pues se divide entre el trabajo, familia y las búsquedas, pues afirma que si él no lo busca nadie más lo hará.

Los familiares piden justicia.

“Sigue todo igual, no prospera, el ministerio pública según hace su trabajo, pero nunca hay avances, ya no confío en las autoridades porque no hacen su trabajo como deberían hacerlo, yo soy el que ando buscando, peligrando en vez de que sean las autoridades, solo dicen que van a ayudar pero soy yo el que anda buscando, ya me han hasta amenazado. Extraño mucho a mi hijo, es horrible no saber qué pasó con él, ya no puedo ni trabajar porque estoy de vuelta con la fiscalía y buscando”, indicó Jorge.

Eddy Carrillo, quien es el fundador del colectivo Todos Somos Erick Carrillo, busca a su hijo desde 2019 y hasta el momento junto a su fundación han logrado encontrar a más de mil personas solos.

Hemos encontrado a mil 293 personas con y sin vida en cuatro años, las autoridades siguen sin decir nada, sin resolver, siguen desapareciendo personas, se suman más personas a la fundación y al colectivo. Seguimos encontrando pero siguen desapareciendo. Ya nos cansamos de que digan que trabajan en la prevención. Tienen que trabajar más. No hay miedo, nosotros seguimos trabajando como fundación y también la propia fiscalía que debe hacer su trabajo. Aquí estamos nosotros para exigirles hacer su trabajo”, dijo Carrillo.

Para ayudar

Si tienes información que ayude a dar con el paradero de alguna persona en calidad de desaparecida, te puedes comunicar a los números: 911 o 664 118 2521 Todas las denuncias son anónimas. Si deseas saber más sobre el colectivo de búsqueda puedes contactarlos a través de las redes sociales: Colectivo Todos Somos Erick Carrillo.