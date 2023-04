Congreso de BC entrega reconocimiento al rockero Javier Bátiz

Mexicali, B.C.- Las y los diputados integrantes de la XXIV Legislatura hicieron entrega de un reconocimiento al artista bajacaliforniano Javier Bátiz, en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, por su destacada trayectoria artística en el ámbito musical y el cine, contando con la grabación de más de 25 discos, así como la creación y participación de 30 películas.

Es un gran honor, el poder reconocer y agradecer el legado cultural al pueblo de Baja California, a través de una merecida distinción por este Congreso en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado, a una leyenda que ha marcado a generaciones enteras a lo largo de 66 años de trayectoria, me refiero al maestro Javier Bátiz”, comentó el diputado Ramón Vázquez desde la tribuna del Pleno.

Asimismo agregó: “gracias por poner en el mapa musical a este bello Estado, llevando a las más altas esferas de las artes a Baja California, gracias por esta oportunidad que nos da de recompensarlo con este reconocimiento, y decirle que Tijuana, todo el Estado el país y en el mundo, reconoce su legado”.

El presidente de la Mesa Directiva diputado Manuel Guerrero Luna, dio lectura a la placa de reconocimiento que a la letra dice: “La vida es un sueño y morir es despertar”, El Congreso del Estado de Baja California, así como la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Baja California, reconocen a Javier Bátiz, por su legado cultural y talento en sus 66 años de trayectoria musical, 1957-2023, Mexicali B.C. a 13 de abril del 2023.

En el uso de la voz el rockero homenajeado mencionó: “yo he trabajado no para ser reconocido, sino conocido por lo que he venido haciendo, este reconocimiento me da más ganas, más fuerzas y más campo, para seguir adelante, y me siento muy contento de haberlo recibido en vida”.

Añadió que él fue un precursor del cambio musical en el país, y que propagó por todos lados el Sonido Tijuana, “agradezco de todo corazón este reconocimiento a todos los que están de acuerdos y a los que no también”, expresó en son de broma. Javier Bátiz fue acompañado por su esposa y demás familiares, de igual forma por la secretaria de cultura, Alma Delia Ábrego Ceballos.