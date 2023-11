Comparten indignación colectivos LGBTTI+ de Tijuana tras asesinato de magistrade Osiel Baene

Tijuana, B.C.- Luego de que se diera a conocer la noticia del asesinado del magistrade Osiel Baene, colectivos LGBTTI+ en Tijuana comparten indignación y piden representación política real en próximas elecciones.

"Hay una inconformidad, si hay un reclamo, nos molesta como en algunos medios se ha manejado como una partida o un fallecimiento incluso, cuando es un asesinato, no estamos de acuerdo con lo que mencionan la Fiscalía", expresó César Espinosa, Director Operativo de la asociación Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI AC.

Indicó que esto es algo que ha sucedido mucho en los casos de crímenes a personas de la diversidad.

Te puede interesar: Pareja de magistrade Ociel Baena le asesinó y posteriormente se quitó la vida: Fiscalía de Aguascalientes

Espinosa comentó que los esfuerzos de Osiel continúan, por lo que queda a las demás personas de la comunidad luchar con respecto a las acciones afirmativas de su participación jurídica electoral que tengan en estas próximas elecciones y espacios en todos los cargos.

Finalmente, recordó la importancia de que exista una representación real política en las próximas elecciones.

Tienen que representar y hacer políticas sobre este grupo, en el caso de Baja California y particularmente en Tijuana, no no es la excepción, tenemos un caso de usurpación de una legibilidad, muchos de lo que se alega todavía es que no ha habido un ejercicio donde la persona haya hecho alguna acción con base a la acción afirmativa por la que subió, subió por acciones afirmativa de diversidad y no ha empleado ninguna ninguna política en todos los eventos que tiene que ver con diversidad nunca está la persona entonces, por eso es tan clara la representatividad porque es alguien que es una persona que tiene que estar presente llevar mecanismos este ser la voz como que hacer algo", lamentó.