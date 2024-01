Comerciantes en mercado sobrerruedas, expuestos al no tener Seguridad Social

Tijuana, BC.- Los comerciantes en mercado sobrerruedas se encuentran con posibilidad de hacerse de Seguro Social de manera voluntaria, comentó la directora de la Comisión de Seguridad Social en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc).

Susana Carrillo Villarreal señaló a este campo laboral como uno de los expuestos a presentar riesgos de no contar con la prestación, particularmente por las condiciones laborales y sociales.

De acuerdo a la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, se tienen contabilizados 11 mil permisos para comerciantes ambulantes afines a mercados sobrerruedas en el municipio.

Adultos mayores

Asimismo, del padrón de trabajadores que subsisten en esta modalidad, hay 5 mil adultos de la tercera edad operando en los cerca de 400 mercados sobrerruedas locales, según la Asociación “Mercado Sobreruedas 4 de junio”.

La miembro del Ccpbc enfatizó que hay un fenómeno en este sector del comercio en el que sí hay patrones y subordinados, pero en donde no existe un mecanismo para identificar quienes están obligados a registrar a sus colaboradores.

No hay un mecanismo que defina quiénes son patrones y quiénes son realmente los dueños de sus puestos, el que es el dueño de su puesto es el que debe estar preocupado por la prestación de seguridad social”, complementó.

Carrillo Villareal refirió que para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) estos trabajadores no son considerados como informales, estos no cuentan con Seguridad Social porque no hay un órgano que pueda regular o atraerlos al padrón.

Ambulantes deben solicitar la prestación

Indicó que aunque hay reformas fiscales que pueden adherir a un plan y afiliarse al Seguro Social, esto recae únicamente en la voluntariedad que tengan estos ambulantes para solicitar la prestación.

“La responsabilidad única es de uno mismo, de tener esa seguridad social y el IMSS tiene todas las herramientas para que se incorporen de manera voluntaria”, dijo.

La directora de la Comisión de Seguridad Social añadió que el que un ambulante se afilie a la prestación no necesariamente se traduce en que lleguen a ser fiscalizados por la autoridad tributaria.

“La autoridad fiscal ya está regulando toda la situación informal, más bien el Seguro Social viene detrás de las normas fiscales, el hecho de que te afilias a un régimen voluntario no significa que el SAT te vaya a regular fiscalmente”, apuntó.

Carrillo Villareal aseguró, con conocimiento de causa, que el pagar la cuota de manera voluntaria para tener seguro es mucho mejor que pagar una prestación médica de manera independiente, desde medicamentos hasta hospitalización.