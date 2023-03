Colonos del Maclovio Rojas cerraron carretera libre Tijuana-Tecate

Tijuana, B.C.- Vecinos del Maclovio Rojas tomaron la carretera libre Tijuana-Tecate para exigir la regularización de terrenos, cerrando el tránsito vehicular en dicha ruta desde la tarde de este lunes 6 de marzo.

En estos momentos, el transporte público y vehículos particulares están rodeando por Ojo de Agua para llegar a sus destinos o están dando la vuelta para buscar vías alternas.

Siguiendo esa línea, camiones y transportes de carga se encuentran atrapados por el bloqueo realizado por el poblado del Maclovio Rojas.

La reclamación del poblado de dicha zona va de la mano con la falta de atención a sus peticiones en la regularización de los predios correspondientes, aseguró la representante de los vecinos, Cassandra Naomi Hernández Reyes.

Te puede interesar: Cerrarán puente El Chaparral por falta de recursos

Entre las demandas de los manifestantes, están la intervención del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal (Sedatu), Román Meyer Falcón, con respecto a los terrenos, que datan 197 hectáreas.

“Si no se presentan, nosotros nos vamos a ir a otro a tomar la otra oficina de Sedatu y si siguen sin presentarse nos vamos a ir a la “Mañanera” para hacer una huelga de hambre hasta que nos atiendan, porque de que se resuelve, se resuelve”, exclamó.

Hernández Reyes comentó que se ha tenido comunicación con el Secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, en la gestión de la regularización, sin embargo aclaró que esto no será suficiente para resolver el problema.

Me mandó un mensaje de que según la gobernadora está haciendo sus gestiones, a nosotros no nos importa porque desde un principio se le hizo la gestión y no hizo su trabajo, pues entonces aquí vamos a estar”, manifestó.