Colectivos LGBTTI+ consideran que existe alza en discriminación ante infancias y juventudes trans

Tijuana, B.C.- Colectivos de la comunidad LGBTTI+ consideran que existe una alza en caos de discriminaciones en el sector educativo ante infancias y juventudes trans.

Nos han reflejado (las instituciones escolares) que no tienen las capacitaciones de, pero no tienen la apertura de recibir la capacitación como que esa es la incongruencia, no saben manejarlo pero no nos permiten entrar a sus espacios, capacitar a docentes y administrativos, es como la situación que estamos enfrentando", lamentó César Espinoza de Comunidad Cultural Tijuana LGBTI.