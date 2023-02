“Coepris debe ponerse las pilas”: Ruiz Uribe sobre regulaciones de hospitales médicos

Tijuana BC.- Ante los recientes casos de decesos en hospitales médicos de personas sometidas a cirugías estéticas, las autoridades encargadas de regularizar los procesos en Baja California deben de “ponerse las pilas” cuanto antes.

Esto fue comentado por el Delegado Federal Único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien exhortó a la Comisión Estatal de Prevención Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) a tener mayor atención en los nosocomios de Baja California.

No son los primeros, es un número ya considerable como para que se pongan las pilas (Coepris) en ese tema… no pueden permitir que operen personas que no están capacitadas ni certificadas para realizar esas cirugías”

Señaló.

Casos recientes

Los casos más recientes ocurrieron en el Hospital Arcángeles de Tijuana el pasado 3 de febrero y en una clínica privada en Mexicali el pasado 6 de febrero, donde dos mujeres, una de ellas de 37 y otra de 69 años, perdieron la vida respectivamente.

Ruiz Uribe señaló que el negocio de cirugías plásticas mueve alrededor de 10 mil millones de dólares solamente en Tijuana, siendo una de las capitales del turismo de salud en ese tipo de intervenciones.

El Delegado Federal Único agregó que una tercera parte de la cantidad de remesas que recibe Baja California se debe precisamente al turismo de salud, calificándolo como un negocio “gigantesco”.

“Tienen que tener mucha atención en los casos porque en el Estado están operando desde luego médicos del mejor nivel del mundo y se ha convertido en un emporio de la cirugía plástica”, dijo.

Asimismo, otro caso que se presentó cuando otra mujer falleció en el Hotel Marriot de Tijuana luego de haberse sometido a una cirugía bariátrica en el Obesity Control Center ubicado en la Zona