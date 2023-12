Cobertón 2023: Perdió su casa en deslave de Camino Verde

Tijuana, B.C.- Elvira Cruz perdió su hogar en Camino Verde tras un deslave hace dos años, debido a eso está comenzando de cero con escasos recursos en un nuevo domicilio, ahora en esta temporada, sus familiares se encuentran desprotegidos de las vicisitudes del clima.

Al vivir en una casa de pedazos de madera sin servicios y en las alturas, el frío es extremo en la Lázaro Cárdenas, compartió Elvira, situación que preocupa a los seis miembros del hogar.

Todo se perdió, no nos morimos porque nos sacaron a tiempo, aquí no hay nada, no hay drenaje, no hay agua, ni luz, allá teníamos todo, allá no pasábamos frío”, expresó.