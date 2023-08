Clausuran 7 bares por no seguir "Ley Alcoholes"

Tijuana, B.C.- Un total de 7 bares fueron clausurados por no seguir las normas que exige la "Ley Alcoholes" desde el pasado 9 de agosto del presente año, compartió Michel García Arceo, coordinadora de la dependencia Ayuntamiento.

Las clausuras fueron principalmente en la zona centro, en la Delegación de Otay y en la Zona Este en su mayoría porque no estaban respetando algunos bares el horario estipulado en la licencia de alcohol, no contaban con las medidas de seguridad y no tenían la revalidación de la licencia de alcohol al momento de la inspección.

Nuevas medidas

Durante el fin de semana pasado también se notificaron a 52 notificaciones a centros nocturnos y bares de la ciudad, Inspección y Verificación estuvo circulando una circular que lanzó la Dirección de Alcoholes del Municipio donde explica la entrada en vigor la 'Ley de Alcoholes' del estado.

En la nueva reforma se refuerza las medidas de prevención porque ahora indica que los bares deben contar con n botones de pánico, cámaras de seguridad en el exterior e interior, el detector de metales, guardias de seguridad capacitados por una empresa avalada por el Gobierno del Estado y denuncien a las autoridades si consideran se está llevando la comisión de un delito.

La clausura es cuando se considera una afectación al interés público por decir, el bar que estaba operando fuera de horario también tenía sobrecupo, no contaba con el detector de metal, cámaras de seguridad ni los botones de pánico y ya se le había notificado hace dos semanas que debía contar con estas medidas de seguridad", indicó García Arceo.

Finalmente señaló que la mayoría de los bares están notificados pero seguirán atendiendo las dudas de los propietarios sobre la nueva reforma.