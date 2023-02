Ciudadanos manifiestan estar a favor de la licencia menstrual laboral

El pasado 14 de febrero, el Congreso de la Unión de la Ciudad de México aprobó la iniciativa que permite a las mujeres pedir una licencia laboral hasta por tres días, con goce de sueldo, que menstrúan con dismenorrea, siempre y cuando tengan certificación médica.

Reforma Laboral

De ser aprobada la iniciativa en el Congreso de la Unión, representaría la modificación en la Ley Federal del Trabajo, y entraría en función en todo el país al momento de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

“Nos habíamos tardado, sufro por endometriosis y no encuentro algo que me justifique para ausentarme de mi trabajo, duré ocho años sin diagnóstico, y aun con el oficial no se me permite ausentarme 2 o 3 días al mes”, señaló Yessica Sarahi Valdivia.

Mujeres recibirán atención ginecológica

Entre los beneficios que traerá esta reforma laboral para las mujeres, agregó, será recibir atención médica y ginecológica de manera oportuna.

Es un gran avance en cuanto los temas de salud para mujeres en México, creo que le traerán muchos beneficios y accesibilidad a las mujeres, y el periodo menstrual dejará de considerarse un tabú en la sociedad”

manifestó Jesús Andrés Medrano.

Facilitará pedir permisos laborales o descansos

Es un tema normal y todos lo deberían de ver así, comentó, esta licencia podría ayudar a que estas temáticas sean más transparentes y abiertas al momento de solicitar permisos laborales o descansos.

“He tenido la oportunidad de ver las repercusiones de compañeras de la escuela, y el trabajo que han tenido que faltar debido a los dolores que provoca esa afección, es una buena iniciativa porque muchas veces los síntomas son persistentes e intolerables”, dijo Jaqueline Rivas Romero.

Muchas veces, explicó, las mujeres prefieren tolerar el dolor durante una jornada laboral, que descansar, pues les preocupa no contar con el sueldo de un día de trabajo, incluso perder su empleo por la falta de empatía de sus jefes.

“Es una excelente alternativa para cuidar de la salud de las mujeres y de nuestro rendimiento en el trabajo, muchos hombres no toman en cuenta que es una situación por la que pasamos cada mes”, expresó Stephanie Aragón Vega.