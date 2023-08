Ciudadanos expresan preocupación por llegada del huracán Hillary

Tijuana BC.- Ciudadanos manifestaron su preocupación tras la anticipación de condiciones adversas como lluvias y vientos moderados por el Huracán ‘Hilary’ para este fin de semana.

Algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) compartieron que en como plan de prevención en familia cuentan con una ‘mochila de sobrevivencia’ para las primeras 72 horas, en donde guardan linternas, ropa, comida enlatada, agua embotellada, artículos de higiene personal y un encendedor.

Negaron la posibilidad de salir de casa y argumentaron que estaban en conversaciones para crear un plan de contingencia para la situación.

Como medida de prevención por lo menos he asegurado las partes más vulnerables (del hogar) para que no se vuele el techo o entre el agua”

Miguel Ángel Morales, colono en Rosarito.

Temen por riesgos

Entre los riesgos que los civiles temen con la llegada del Huracán son deslaves, perder sus techos o estancamiento en las calles.

“Apenas me acabo de dar cuenta, mi colonia “La Gran Tenochtitlan” no está ´preparada porque las calles no están bien, se estanca el agua en la parte del Puente de las Palmeras”, Dijo Sofía Morales, vecina de la colonia La Gran Tenochtitlan.

vecino de Granjas Familiares consideró que su colonia no estaba preparada para las lluvias moderadas debido a la cantidad de cerros en la zona.

La Gobernadora del estado pidió el pasado viernes a los bajacalifornianos ponerse en resguardo y mantenerse alerta, así como señaló que se encontraban reforzando las medidas de seguridad ante la contingencia.