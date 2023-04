Ciudadanos exigen medidas de seguridad en antros de Tijuana

Tijuana BC.- Ante el aumento de desapariciones de jóvenes en centros nocturnos, y homicidios fuera de bares, usuarios expresaron sentirse inseguros cuando acuden a estos lugares, por lo que exigen mejores medidas de seguridad dentro y fuera de los establecimientos.

María Gutiérrez Hernández manifestó que se sentiría más segura si en los lugares a los que asiste los fines de semana hubiera más vigilancia en los alrededores, puesto que muchas veces las calles no cuentan con la suficiente luminaria y seguridad cuando pide su Uber de regreso a casa.

Yo me siento más segura cuando estoy acompañada, también en el interior de los bares a veces la preocupación no para, hasta en los baños tienes que ir con alguien, y tu bebida siempre tienes que estar cuidándola”

Mencionó.

Seguridad insuficiente

Samanta Acevedo indicó que ha asistido a lugares donde cobran para poder entrar y la seguridad no es suficiente para que ella se sienta cómoda.

“Mucha gente en un solo lugar y no hay nadie que vigile, a veces hasta hay gente que parecen menores de 18 años y pienso en que tan vigilado está el lugar por autoridades, cuando es así no me siento bien estando ahí”, sentenció.

Daniel Prado Aguilar dijo que tiene que estar alerta dentro y fuera de los lugares a los que sale a divertirse, las mismas experiencias de sus conocidos hacen que esté alerta en todo momento.

Bajo los efectos del alcohol

“A veces las personas que están en los bares están bajo la influencia del alcohol, y el hecho de que no hay mucha gente consciente a quien acudir si me siento en peligro porque justifican actos con estar borracho. Para mí no habría mucha diferencia si los cerrarán a las dos de la mañana, estas personas me harán daño independientemente de la hora, eso no impide su objetivo”, expresó.

Las autoridades tienen que manejar el problema desde la raíz, no afectar a terceras personas con acciones que no reducirán los hechos violentos, pues estos ocurren a cualquier hora del día, dijo Rubén Millán.

“Creo que los bares manejan bien hasta donde a ellos les toca, no pueden estar encima de cada cliente, pero sí facilitar opciones para que uno se sienta cómodo, la cosa es cuando sales a la calle, ahí nadie te cuida, tienes que estar vigilando a todas partes, sospechar de todos, no tener nada de valor a la mano y todavía cuidarte cuando te subes al Uber, la inseguridad se siente donde sea”, expuso.