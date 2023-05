Ciudadanos esperan que reduzca inseguridad en Tijuana tras llegada de elementos de la GN

Tijuana BC.- Con la llegada de los 500 elementos de la Guardia Nacional al Estado, ciudadanos manifestaron que su presencia podría reducir la inseguridad en Tijuana debido a los constantes rondines que hacen por la ciudad, y la preparación que tienen para atender las situaciones en donde se requiera de su intervención.

Moises Peña, residente de la ciudad, indicó que la participación de la Guardia Nacional abonaría a la estrategia de seguridad, pero no en su totalidad.

Va a ser bastante bueno, haría falta más gente para combatir la inseguridad, pero es un inicio bastante productivo. La violencia ha aumentado bastante, si manejas por cualquier calle de Tijuana, la gente está muy agresiva, no sabes a qué atenerte”

Mencionó.

Situación preocupante

También agregó que la situación actual es preocupante, ya que tiene una familia muy grande a la cual quiere proteger, y la seguridad no es suficiente para quienes laboran, estudian y viven en la región.

“Van a ayudar, hay mucha delincuencia, más en la parte Este de la ciudad, está abarrotado de mucha delincuencia, hay una robadera de carros y asaltos, no puedes andar a ciertas horas de la noche caminando por lo mismo. Probablemente, reduzca el 30% la delincuencia”, dijo José Antonio Hernández.

Relató que no es suficiente la vigilancia que da la Policía Municipal, en cambio, la Guardia Nacional, hace rondines frecuentes en varias zonas de la ciudad.

Necesitan esfuerzos

“Ocupamos más refuerzos para que se termine la violencia y la delincuencia en Tijuana, siempre ha sido una ciudad violenta, pero ahorita es excesivo”, señaló Gustavo Torres.

Indicó que es constante la vigilancia de la Guardia Nacional, incluso más que de los Policías Municipales, por esa razón confía en la llegada de estos elementos para hacerle frente a la violencia.

“Han traído siempre elementos y no baja la inseguridad. Referente a las cosas de los cárteles, he visto en redes sociales que ha aumentado la presencia, también los robos a mano armada. Donde yo vivo, seguido veo a la Guardia Nacional, incluso me han revisado y siempre son muy amables y hacen bien su servicio”, comentó Joshua Lemus.