Ciudadanos denuncian semáforos sin funcionar

Tijuana BC.- Ciudadanos de Tijuana denuncian semáforos sin funcionar desde hace más de una semana en bulevar insurgentes, ocasionando caos vial en horas pico por lo que piden atención de las autoridades

La ciudadana Mónica Montenegro comentó que deberían las autoridades apoyar en las horas pico en horarios como 7 y 8 de la mañana para darle una solución a la problemática del semáforo descompuesto en el cruce de Bulevar Insurgentes y Rampa Cetys.

Todos los días paso por el cruce de la rampa CETYS, con el bulevard insurgentes desde el lunes 13 de noviembre, el semáforo no funcionaba, todos los días tránsito por esa parte y hasta el día de ayer en la noche todavía pase el semáforo estaba sin funcionar, pues la realidad es que ocasiona un caos vial tremendo y pues no hay ni un tránsito que que apoye con la fluidez del tráfico”

Compartió.

Afectaciones por el tráfico

Estudiantes del Cesún, Carmen Macias y Alicia Acosta consideraron que se han visto afectadas por el tráfico, porque se hacen largas filas en ciertas horas pico, desde que se encuentra descompuesto el semáforo desde hace alrededor de 2 semanas.

La tijuanense Carolina Mares quien transita por la avenida insurgentes a la altura del Little Caesars Pizza comentó que el semáforo está descompuesto, por lo que considera ha aumentado el desorden en esa vialidad.

“Las personas no saben respetar cuando les toca su turno, todos se quieren aventar al mismo momento y eso ocasiona aparte de poder ser un posible accidente, se hace más tráfico, me gustaría que respetaran cuando no sirve el semáforo quieren ser los primeros”, dijo.