Ciudadanía bajan la guardia en mercados sobre ruedas

Tijuana BC.- Comerciantes de mercados sobre ruedas, comentan que los clientes no respetan los filtros sanitarios y que muy pocos usan el cubrebocas.

Foto: Viridiana Lepe

La comerciante de artículos de casa en un sobre ruedas de la colonia Zapata Reforma, Esmeralda López, manifestó que la mayoría de las personas que se acercan a los puestos no portan correctamente el cubrebocas o definitivamente ya no lo usa como medio de seguridad para la salud.

“Ya no usan el cubrebocas, también no se pone me gel antibacterial, antes siempre se ponían y se cuidaban de todo, ahora poco a poco están bajando la guardia”, explicó.

No usan cubrebocas

Comentó que también en los transportes algunos pasajeros y choferes no portan la mascarilla además de que las unidades son abarrotadas.

Los camiones y taxis los llenan y eso no se hacía antes, me siento inseguro de que no se estén cuidando”

Aseguró, quien teme que por el descuido de otros se vuelva a contagiar de covid-19.

Expresó, que es necesario que los ciudadanos tomen sus precauciones al salir de sus casas para evitar un repunte de infecciones en la entidad y de regresar color rojo del semáforo covid-19 de la Secretaría de Salud de Baja California.