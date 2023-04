Cine en Plaza Americana Otay dice adiós para siempre

Tijuana, Baja California.- Cinépolis Plaza Americana Otay ubicado en la ciudad de Tijuana, dio su última función el pasado domingo, 16 de abril.

El comercio perteneciente a la cadena de cines cerró sus puertas con un evento de despedida, según compartieron en sus redes sociales.

Originalmente, inició siendo Cinemastar hasta que Cinépolis incluyó en su catálogo esta sucursal, siendo el único negocio de este tipo por algunas décadas en Otay.

En un comunicado, el establecimiento dio su último adiós acompañado de algunas imágenes del pasado fin de semana:

Finalmente llegó el día en el que tengo que decirte adiós y no por qué no quiera quedarme si no por qué entendí que aveces se gana y aveces se pierde, hoy hemos perdido la guerra.Te digo adiós con lágrimas en los ojos y con esta despedida mi más grande sueño muere contigo, un sueño que solo tu y yo sabemos, te digo adiós para toda la vida, aunque toda mi vida pensaré en ti”