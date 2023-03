Cinco playas no son aptas para uso recreativo en las costas de Tijuana

Tijuana, B.C.- Continúa la contaminación en las costas de Tijuana, suman cinco las playas no aptas para uso recreativo, señaló Fernanda Rochin Bochm, coordinadora del programa Tijuana Waterkeeper del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA).

Debido la fuga de aguas residuales detectada en la carretera de cuota Tijuana-Rosarito, en esta edición de “Salvemos la Playa”, mencionó, se tomó la decisión limpiar solo los alrededores de las playas, y no tener contacto con el mar ni con la arena, esto para no poner en riesgo la salud de los participantes.

La arena actúa como una esponja que absorbe a todos estos contaminantes, entonces si hay contaminantes presentes en el agua provenientes de aguas residuales no tratadas, todos estos contaminantes bacteriológicos se quedan absorbidos en la arena, incluso la brisa se llega a llevar a estos mismos”, explicó.

Los niveles que se han preservado más altos se concentran en la playa El Faro, además de las playas de Cañada Azteca, El Vigía, Parque México y Playa Blanca, declaró.

“Aparte de esto, se han estado colocando unos letreros en lo que son la playa de El Faro y El Vigía, por parte del municipio, donde declaran las playas como temporalmente cerradas por el riesgo sanitario debido a los altos niveles de contaminación que se registraron”, indicó la ingeniera química.

Entre las enfermedades que pueden contraer quienes ingresan a las playas contaminadas son infecciones gastrointestinales, infecciones en los ojos y en la piel, esto dependerá del grado de exposición y de la vulnerabilidad de la persona o animales, advirtió.

Desconoce qué pasará durante el periodo vacacional del mes de abril, donde cientos de personas visitan las playas de la ciudad, pues la autoridad no les ha brindado información.

“Vimos estos letreros, pero no sabemos qué medidas se van a tomar al respecto, este letrero es como un tipo de precaución, de contención para que la gente no se exponga, pero acciones de remeadición no sabemos hasta ahorita”, dijo Rochin Bochm.

Daño ecológico

La fuga ya fue atendida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), aclaró, pero continúan sin saber la totalidad del daño ecológico que causó este evento en la vida marina y en las costas de Tijuana.

Enfatizó que se tienen que hacer estudios más específicos para cuantificar el daño que se provocó, esto para poder tomar las medidas necesarias y correctas.

“El límite de esterococos que establece la autoridad mexicana es de 200 nmp en 100 mililitros para cerrar la playa, el límite que pone la ONU es de 100 nmp, nuestro último monitoreo arrojó que dos playas rondan entre los mil y las demás tiene un nmp mayor a 200”, destacó.

El tener índices altos de esterococos en el agua, apuntó la coordinadora, señala que hay filtración de aguas residuales no tratadas en el mar.

Estos datos se pueden consultar de manera semanal en la página de Facebook e Instagram de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, y en la página de internet de The Swim Guide, informó.

El proyecto

El proyecto comunitario “Salvemos la Playa”, tiene más de 20 años participando en la limpieza de las costas, en esta edición, convocan a la comunidad a unirse y limpiar las costas el sábado 18 de marzo, a partir de las 8:00 horas.

Son tres puntos donde se van a concentrar, la playa El Faro, en Cañada Azteca, y en Parque México, también estarán participando en Tecate para limpiar el río del mismo nombre.

“Esta campaña lo que hace es, que a través de una organización internacional que se llama Ocean Conservancy, podemos verificar que tipo de residuos se encuentran en la playa, estos datos se sistematizan y se generan estadísticas”, mencionó Nereida Ayala, participante en la coordinación de Salvemos la Playa, edición 39.

Sumando todas las ediciones, a partir de 2002, destacó, el proyecto ha recolectado alrededor de 250 toneladas de basura, donde, en las últimas campañas, más del 60% de los residuos recolectados en la limpieza son plásticos.

El plástico, señaló, al estar en contacto con el océano, se convierte en microplásticos, un material tóxico que afecta a las especies marinas y también al ser humano.

Agregó que también encuentran envoltorios de alimentos, cartón, vidrios, cubrebocas, y colillas de cigarros, el componente que más se detecta en los mares a nivel internacional.

“Es un proyecto comunitario, es abierto a todas las personas, a todo el público, la actividad cierra a las 11 de la mañana, así que madruguen”, invitó.

A los participantes, recomendó llevar un costal, guantes y cubrebocas, esta decisión deriva del índice de contaminación que afecta a las playas.