Cimarrones UABC listos para la temporada 2023 de ONEFA

Tijuana, B.C.- Un equipo ‘sin piedad’ y más experiencia en los emparrillados, eso es lo que esperan los Cimarrones UABC para su Temporada 2023 en la ONEFA.

El viernes 8 de septiembre arrancarán su camino ante Tec Campus Querétaro, en tres meses de temporada regular, serán cinco juegos como locales y salidas hacía Mexicali, Celaya y Chihuahua.

El head coach Ricardo Licona dijo que su equipo aspira a más que eso. Su meta es quedar entre el primero y segundo lugar de su conferencia para avanzar a playoffs.

Saben que el reto es mayúsculo en todos los sentidos. Entre presupuesto otorgado por la universidad y apoyo de patrocinadores, cada temporada se invierten alrededor de 1.5 Millones de Pesos, confirmó Ricardo Licona.

Incluso, apuestan a ir tras el ascenso a la División 1 con los ’14 grandes’. “Lo hablé con el subdirector (Juan José Calleja, de la Facultad de Deportes) y me dio luz verde. Solo que si antes pedía ‘diez pesos’ ahora pediría ‘cien’”, dijo para explicar la brecha económica.

Jugadores

En el roster de 70 jugadores, dos podrían estar en su último año y 15 son de nuevo ingreso. La mayoría están en su tercer año y alcanzaron hacer la transición de Conadeip a ONEFA.

“Aquí es un futbol americano más rápido y hasta más rudo. No me gusta mucho hablar de ello, pero la UACH el año pasado no tuvo compasión por nosotros. Este año esperamos no tener compasión de nadie”, dijo Licona entre aplausos y bullicio de sus jugadores.

El mariscal de campo titular es Alejandro Limón, quien jugó en OEFA con Jaguares de la Preparatoria Lázaro Cárdenas y en sus primeros años en UABC fue receptor y corredor.

La temporada será en honor a la memoria del coach Pedro González Solis, un miembro muy apreciado entre los jugadores por los gestos que tuvo. Era conocido como ‘Coach Pit’.

La campaña que crearon los Cimarrones es #LiveTheDay y su significado de aprovechar cada día.