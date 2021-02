Cierre de gimnasios la impulsa a crear su marca de ropa

TIJUANA, B.C.- Ante el cierre de gimnasios, la gente buscó otras opciones para ejercitarse, como correr en parques, playas o tomar clases particulares de un deporte, y con ello a la tijuanense Georgina Saucedo le surgió la idea de crear una marca de ropa.

Georgina Saucedo mencionó que es licenciada en comunicación y periodismo, y anteriormente laboraba en ventas de vestidos de novia, en un banco, entre otras cosas, lo cual la motivó a emprender.

"Me encantaba estar con tal tema, dije me va muy bien, ¿por qué no intentar algo propio?, y así empezó, lo que yo hago es trabajar directamente con fábricas, y yo conforme a la demográfica elijo lo que quiero ver en mi boutique", manifestó.

El comienzo

Inició con su marca de ropa en junio de 2020, señaló, comenzó ofreciéndoles los productos a sus amigas, familia, y se dio cuenta de que muchas mujeres emprendieron otros negocios y se hicieron una cadena de apoyo.

Georgina Saucedo apuntó que una de sus amigas hace etiquetas a la cual le consume, otra tiene un gimnasio de ciclismo, que le permite mostrar sus productos en el lugar, y sus bolsas las compra con otra emprendedora.

"Me estoy dando cuenta que un chorro de mujeres empezaron en la pandemia a hacer negocios, que empezaron como hobby", destacó.

Su mamá es su ejemplo a seguir debido a que la ve como una mujer fuerte e independiente, afirmó que ella le enseñó que los límites están en la mente, lo que la impulsó en su emprendimiento.

La diseñadora declaró que su mayor reto es la logística, los gastos, inversión, sin embargo, todo ello lo toma como aprendizaje, y con el cierre de gimnasios comenzó a hacer entregas personalmente.

Recalcó que entre sus ideales de la marca es que las mujeres se sientan cómodas y seguras, por ello buscó una tela que se ajustara al cuerpo, además de buscar diseños que estén a la moda y sean prendas para usar en distintas ocasiones.

"Con la tela realmente puedes estar en el gimnasio, una clase de yoga y después irte a tomar un café con tus amigas o ir al banco, o hacer las cosas que tienes que hacer en el día", expresó.