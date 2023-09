Cierran filas alcaldesa Monserrat Caballero y líderes religiosos en beneficio de Tijuana

Tijuana, B.C.- La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, acercará todos los programas sociales a las distintas asociaciones religiosas que existen en la ciudad, para sumar fortalezas y seguir apoyando a las personas que más lo necesitan, consolidando así una Tijuana para todos.

La titular del XXIV Ayuntamiento de Tijuana sostuvo una reunión con alrededor de 30 representantes de distintas asociaciones religiosas, todas ellas unidas por el bienestar de las y los tijuanenses, asegurando que hoy en día es necesario hacer política de una manera distinta para conciliar con todos los frentes y llegar a todos los sectores de la comunidad.

El apoyo que les brindo es social, buscando una nueva manera de hacer política y así nos podemos auxiliar, porque a mí las manos no me alcanzan, hoy por hoy, que tenemos muchos políticos que no trabajan, yo necesito hacer alianzas con personas que quieran a esta ciudad”, dijo la primera edil.