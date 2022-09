Cholas exhiben ramflas oldies en Centro y Playas de Tijuana

Tijuana, B.C.-Cholas del club It's My Life exhibieron ramflas oldies que acapararon la mirada de los tijuanenses en el 2do Crousing de Damas, con el cual recorieron la Zona Centro y Playas de Tijuana.

De acuerdo a la presidenta del grupo, Adriana de Chávez, participaron más de 80 automóviles clásicos, como Ford, Chevrolet y Mercedez, los cuales consideran como un trofeo y una herencia para las futuras generaciones.

Es un orgullo, queremos dejar este legado a nuestros morros. A mí me da una satisfacción porque la gente me chulea la ramfla. Se siente uno ching%%n, se disfruta en el momento en el que vas a limpiar la ramfla", expresó.

De Chávez es propietaria de un oldie 63 que le regaló su esposo, al cual considera como una joya que le ha ayudado a sobrevivir a una depresión que sufrió por la descompostura de otra ramfla.

Sabe el valor sentimental de los vehículos, pero también el económico, pues se niega a venderlo o cambiarlo por un automóvil de reciente modelo y compacto.

"Yo siempre he dicho que prefiero invertir porque sé que no va a bajar de valor, al contrario, va a subir. Mientras que un carro del año se devalúa cada año. La verdad para mí la ramfla es un tesoro lo que tengo", subrayó la presidenta.

Huérfanos y pacientes ontológicos

Por su parte, Sara Bernal, propietaria de un original Mercedes 1934, que brilla cual oro, platicó que exhibir las ramflas también les permite a las mujeres compartir con la población las labores sociales que encabezan con niños de orfanatorios o pacientes oncológicos.

Bernal, actualmente de 54 años, dijo que el carro lo adquirió junto con su esposo hace más de 20 años y lo han conservado porque cumplen con las revisiones mecánicas.

"Me da mucha emoción porque toda la gente me grita 'qué año es', porque casi no hay un '34 aquí en Tijuana", dijo Sara, también parte del Barrio 23 de la colonia Francisco Villa.

A su Mercedes le ha invertido poco más de 25 mil dólares en carrocería, pintura, rines, entre otras necesidades de su 'consentido. '