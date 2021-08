Chocan panel de enfermera del HGT dormía en ella para atender a pacientes Covid-19

Tijuana, 20 de agosto de 2021.- Silvia Rosas, enfermera que dormía en su panel al inicio de la pandemia del Covid-19 para poder atender a los pacientes del Hospital General de Tijuana, denunció a través de sus redes sociales que su vehículo fue impactado por un conductor que huyó.

Relató que el accidente ocurrió en la carretera Tecate- Ensenada cuando el presunto responsable intentó rebasarla sin precauciones.

Me chocó un vehículo de reciente modelo, el cual se dio a la fuga, dejándome tirada en la carretera federal Tecate- Ensenada, su vehículo no sufrió daño y el mío quedó inhabilitado, qué enojó y lo peor a media quincena

Escribió Rosas.

Asimismo, compartió con los usuarios de las redes sociales que actualmente su panel estará en reparación hasta nuevo aviso; y para el colmo también fue multada.

“El tipo no midió la distancia cuando me rebasó y se metió antes de pasarme, arrancando el foco y llevándose mi defensa. Y lo peor es que cuando ya iba hacia mi casa me paró un policía para multarme por no traer el foco”, se lee en el mensaje.